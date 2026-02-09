O conductă rară din plumb, descoperită în apeductul de la Petra

Apeductul ‘Ain Braq din orașul antic Petra avea de fapt două conducte principale: una din teracotă și una din plumb, aceasta din urmă fiind mai frecvent asociată cu construcțiile romane, arată un studiu recent, publicat în revista Levant.

Apeductul este situat în apropierea orașului antic Petra, în sudul Iordaniei de astăzi. Orașul a înflorit în secolul I î.Hr., fiind capitala Imperiului Nabateean, înainte de a se prăbuși în anul 363 d.Hr. în urma unui cutremur. Orașul dispunea de numeroase băi, grădini, sisteme de alimentare cu apă în sanctuare, precum și de un complex de grădini și bazine care necesitau cantități semnificative de apă, notează phys.org.

Cercetările anterioare au analizat sistemele de gestionare a apei ale orașului, însă aceste abordări la scară mare au oferit adesea reconstrucții prea optimiste, lipsite de studii și săpături detaliate atunci când au fost examinate cronologiile și detaliile tehnice ale acestor sisteme.

Recent, Niklas Jungmann de la Humboldt-Universität zu Berlin a utilizat o abordare de tip micro pentru a descrie și analiza o zonă restrânsă de 2.500 m² din masivul Jabal al-Madhbah, care conține părți ale apeductului ‘Ain Braq.

În timpul primei campanii a proiectului Urban Development of Ancient Petra Project (UrDAP), în septembrie 2023, au fost identificate o a doua conductă bazată pe țevi de plumb și numeroase structuri de apă. În total, au fost documentate nouă conducte (inclusiv conducta din plumb descoperită recent), un mare rezervor închis spre oraș de un baraj înalt, două cisterne și șapte bazine de dimensiuni și funcții variate.

Caracteristicile neobișnuite ale apeductului

Printre structurile documentate s-a numărat un baraj de retenție cu o formă neobișnuită, neregulată, fără o ieșire de presiune vizibilă și cu un aspect în trepte, diferit de alte baraje din Petra.

„Forma neregulată a barajului este probabil rezultatul golului din masivul de gresie, pe care constructorii au încercat să îl închidă. Majoritatea barajelor care sigilau goluri sau chei în dealurile din jurul Petrei erau integrate în peisajul înconjurător prin tencuirea lor cu o pastă brun-roșiatică, menită să le facă indistincte față de relieful natural din gresie… Este posibil ca acest efort să fi fost extins și asupra barajului de retenție menționat. Aspectul actual ar putea fi rezultatul degradării constante după secole de abandon”, a precizat Jungmann.

Conducta din plumb, cu o lungime de 116 metri, este ridică numeroase semne de întrebare. Spre deosebire de conductele din teracotă, utilizate în mod obișnuit de nabateeni, conductele din plumb sunt tuburi netede, sudate, concepute pentru a suporta presiuni ridicate. Conductele din teracotă sunt mai potrivite pentru curgerea gravitațională, iar cele din plumb sunt rare în această regiune.

„Din câte știu, există doar câteva conducte din plumb în afara complexelor de clădiri în întreaga regiune a Mediteranei de Est și a Levantului. Decizia de a instala o astfel de conductă nu vorbește doar despre bogăția celui care a comandat-o și despre încrederea inginerilor… aceste conducte necesită multe resurse și competențe specializate… ci și despre importanța aducerii apei pe colina az-Zantur și, de acolo, către structurile din centrul orașului”, a spus Jungmann.

„Ipoteza mea actuală este că apeductul ‘Ain Braq (inclusiv conducta din plumb) a fost planificat și construit împreună cu așa-numitul complex al Marelui Templu și cu Complexul Grădinii și Bazinului, sub regele nabateean Aretas IV. Ambele structuri aveau nevoie de o alimentare constantă cu apă, care a fost asigurată de apeductul nou construit, pentru care nu s-au cruțat nici cheltuieli, nici eforturi”, a precizat cercetătorul.

Cu toate acestea, conducta din plumb a fost în cele din urmă abandonată și sigilată în favoarea uneia din teracotă. „Trecerea de la plumb la teracotă a fost probabil o decizie economică, deoarece fabricarea și întreținerea conductelor din plumb necesită mult material brut, combustibil și cunoștințe specifice”, a adăugat Jungmann.

Foto sus: Conducta de plumb descoperită la Petra (© Niklas Jungmann / Urban Development of Ancient Petra Project)

