Muncitorul român prins sub dărâmături, după prăbușirea turnului medieval din Roma, a murit la spital

Muncitorul român prins sub dărâmături după ce o parte dintr-un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit luni a decedat la spital după ce fusese extras în viață la peste 10 ore de la accident. El a intrat în stop cardiac și nu a mai putut fi resuscitat când a ajuns la spital, informează presa italiană.

Alți trei muncitori au fost inițial blocați la nivelul superior al clădirii, dar au fost salvați și au suferit doar răni ușoare, conform ANSA. Unul dintre muncitorii răniți este, de asemenea, român, relatează Agerpres.

Incidentul a avut loc la istoricul Torre dei Conti, care se află în curs de renovare. Turnul este situat în apropierea Forumurilor Imperiale și a Colosseumului, care sunt atracții turistice populare.

„Muncitorul care a rămas blocat sub dărâmături timp de ore întregi după prăbușirea Torre dei Conti nu a supraviețuit, în pofida eforturilor extraordinare depuse de echipele de intervenție”, a declarat guvernatorul regiunii Lazio, Francesco Rocca, potrivit agenției ANSA.

Martori oculari au declarat că au auzit o explozie puternică, urmată de un nor de praf pe străzile înguste din zonă. Imediat după prăbușirea parțială, pompierii și poliția au izolat întreaga zonă pentru pietoni și mașini, pentru a permite serviciilor de urgență să își desfășoare activitatea.

În timp ce pompierii interveneau, aflați pe o scară rotativă, o altă parte a turnului s-a prăbușit. Cu toate acestea, au reușit să coboare la timp și să se plaseze în siguranță.

Torre dei Conti a fost construit în secolul al IX-lea, apoi extins în secolul al XIII-lea de papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa. Turnul, care are acum o înălțime de 29 de metri, avea cândva o înălțime de aproximativ 50-60 de metri. Cu toate acestea, etajele superioare au fost avariate de o serie de cutremure în secolele XIV și XVII și ulterior demolate. Închis din 2007, beneficiază pentru restaurarea sa de o sumă importantă din planul european de relansare și urmează să fie transformat în centru cultural.