Doi muncitori români, răniți după prăbușirea unui turn medieval din Roma / VIDEO

Un muncitor român a fost rănit ușor după ce o clădire în reabilitare din apropierea Romei s-a prăbușit, luni, iar altul este prins sub dărâmături și urmează să fie extras din zonă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Autoritățile italiene prezente la fața locului au informat că un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluarea stării de sănătate. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol.

Un al doilea cetățean român a fost afectat de prăbușirea parțială a clădirii în care lucra. Acesta este conștient și comunică cu autoritățile italiene, care fac eforturi pentru a-l extrage din zona afectată, operațiunea fiind în curs de desfășurare, precizează MAE.

„Avem confirmarea că sunt doi români răniți în acest incident regretabil, unul de 48 de ani și unul de 66 de ani, ambii sunt lucizi și comunică. Atât la spital, unde a fost transportat primul muncitor român salvat, cât și la fața locului unde situația este încă critică și muncitorul român este prins sub dărâmături în acest moment, avem colegi prezenți pentru asistența consulară și comunicarea cu autoritățile italiene. Munca pompierilor este vitală în acest moment”, a scris pe Facebook ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Reprezentanții Consulatului General de la Roma și atașatul de Interne MAI au întreprins, în regim de urgență, demersuri pe lângă autoritățile locale competente, în vederea obținerii unor informații cu privire la cetățenia, identitatea și starea de sănătate a persoanelor afectate, precum și circumstanțele producerii incidentului.

MAE precizează că un consul din cadrul Consulatului General din Roma se află la locul incidentului, asigurând comunicarea cu autoritățile italiene și fiind pregătit să acorde asistență consulară, iar un alt consul din cadrul oficiului consular român s-a deplasat la unitatea medicală unde a fost transportată cea de-a doua persoană de cetățenie română.

Consulatul General al României la Roma continuă dialogul cu autoritățile locale, menținând acest subiect în atenție prioritară, fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația va impune.

MAE amintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale CG Roma : (+39)06.835.233.44; (+39) 06.835.233.52; (+39) 06.835.233.58; (+39) 06.835.233.56; (+39) 06.835.233.69; (+39) 06.835.233.71; (+39) 06.835.233.74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență au la dispoziție telefonul de urgență al consulatului general: (+39) 345 147 3935.

Un muncitor a fost spitalizat cu răni grave după prăbușirea parțială luni a unui turn medieval aflat în renovare în centrul Romei, în apropiere de Colosseum. Alți doi muncitori au fost răniți ușor și au refuzat să fie duși la spital.

Purtătorul de cuvânt al departamentului național de pompieri, Luca Cari, a declarat anterior pentru Reuters că echipele de intervenție încercau să extragă o persoană prinsă sub dărâmături, informează Agerpres.

Torre dei Conti, cu o înălțime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul nu a mai fost utilizat din 2006, dar se afla în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, care urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităților orașului.

Înregistrările postate pe rețelele de socializare surprind nori de praf ieșind pe ferestrele turnului și zgomotul prăbușirii zidăriei.

Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa.