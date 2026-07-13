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Morminte preistorice, vechi de peste 5.000 de ani, descoperite în tumulii de la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Morminte preistorice, vechi de peste 5.000 de ani, descoperite în tumulii de la Băicoi

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 13 iulie 2026

Cercetările arheologice preventive desfășurate de specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova în tumulii de la Băicoi au intrat într-o nouă etapă, aducând informații esențiale despre practicile funerare ale comunităților preistorice care au locuit acest spațiu în urmă cu peste cinci milenii.

În Movila Vulpii, arheologii au identificat locul înmormântării primare, moment deosebit de important în cercetarea acestui impresionant monument funerar. Având aproximativ 3 metri înălțime și 65 de metri în diametru, tumulul se remarcă prin dimensiunile sale excepționale, sugerând statutul special al persoanei pentru care a fost realizat. În perioada următoare va fi cercetat mormântul principal, etapa cea mai importantă a investigației arheologice, precizează Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, în movila mică, cercetările au dus la descoperirea a trei morminte, dintre care unul adăpostea două persoane. Inventarul funerar al acestui mormânt este valoros, fiind alcătuit din podoabe realizate din cochilii de scoică și dinți de cerb. Tipologia și materialele utilizate indică păstrarea unor tradiții locale moștenite din epoca eneolitică, ceea ce plasează această înmormântare cu peste 5.000 de ani în urmă.

Cel de-al treilea mormânt cercetat aparține comunităților Yamnaya și prezintă numeroase elemente comune cu primul mormânt descoperit în Movila Vulpii, confirmând continuitatea unor practici funerare specifice acestei populații. Noile descoperiri completează imaginea conturată în etapele anterioare ale cercetării și contribuie la o mai bună înțelegere a transformărilor culturale petrecute la începutul epocii bronzului.

Morminte preistorice descoperite la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)
Morminte preistorice descoperite la Băicoi (© Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova)

Cercetările se apropie de final, urmând ca, după încheierea documentării și a înregistrării tuturor vestigiilor, terenul să fie eliberat de sarcina arheologică, astfel încât lucrările de infrastructură să poată continua fără afectarea patrimoniului, adaugă Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.

Colectivul de cercetare este format din dr. Alin Frînculeasa (coordonator și responsabil științific), Octav Negrea, Eduard Ghinea, Emil Grigorescu.

Începând cu a doua jumătate a lunii mai, arheologii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova investighează două movile funerare din epoca bronzului aflate în zona intersecției DN1 (DE 60) cu DJ 215, acolo unde urmează să fie realizată o importantă investiție rutieră.

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