Morminte ale unor persoane neidentificate de rang înalt, de acum 2.000 de ani, descoperite de arheologi în Marea Britanie

Un mare cimitir care conține rămășițele bogat împodobite ale unor persoane de rang înalt, neidentificate, datând de acum aproximativ 2.000 de ani, a fost descoperit de arheologi de la Archaeology South-East (Institutul de Arheologie al University College London).

Săpăturile, recent încheiate în apropiere de Chelmsford, în comitatul Essex, au scos la iveală rămășițele incinerate a peste 100 de persoane, depuse într-un complex funerar de formă pătrată, delimitat de șanțuri, datând în principal din secolul I d.Hr., o perioadă care marchează tranziția către dominația romană în Britannia după invazia împăratului Claudius din anul 43 d.Hr., informează un comunicat al University College London (UCL).

Printre zecile de morminte de incinerație mai simple, în care cenușa era depusă în urne, au fost descoperite cinci morminte de incinerație de elită, bogat înzestrate. Rămășițele umane din aceste morminte se deosebeau de celelalte: oasele arse erau depuse în grămezi în interiorul unor gropi mari, pătrate, înconjurate de colecții de obiecte atât utilitare, cât și rare, care indicau importanța proprietarilor lor în societatea din Anglia de Est în Epoca Fierului.

Printre aceste obiecte se numără vase din aliaj de cupru, amfore ceramice pentru vin, un bol din sticlă, ținte metalice de la încălțăminte și fibule. Toate aceste descoperiri sunt în prezent curățate cu atenție, conservate și analizate de echipe specializate din cadrul Archaeology South-East.

„Aceste excepționale obiecte funerare reflectă, cel mai probabil, contactele diplomatice și schimburile economice dintre populațiile din Epoca Fierului din Britannia și Imperiul Roman, care aveau loc încă înainte de cucerirea romană din anul 43 d.Hr. Numai bolul din sticlă realizat prin tehnica pillar-moulded – unul dintre cele mai vechi vase de sticlă ajunse în Britannia – ar fi fost un bun personal extrem de valoros, iar amforele ar fi putut ajunge în Britannia pline cu vin, destinat consumului elitelor societății”, a declarat, în comunicatul citat, Angus Forshaw, coordonatorul săpăturilor din partea Archaeology South-East (UCL Archaeology).

Pe lângă cimitir, săpăturile au scos la iveală și un peisaj mai amplu din Epoca Fierului, incluzând cel puțin trei așezări necunoscute anterior, răspândite pe cele 11 hectare investigate. Acestea sunt alcătuite din mai multe locuințe circulare (roundhouses), înconjurate de șanțuri, împreună cu sisteme de parcele agricole, gropi pentru apă și alte incinte agricole de dimensiuni mai mici.

Acum, după finalizarea săpăturilor, arheologii continuă analiza sitului și a obiectelor descoperite în mormintele de incinerație. Cercetările preliminare sugerează că aceste morminte sunt similare altor descoperiri din regiune, amintind de incinerările identificate la Stansted și Stanway, precum și de situri din Hertfordshire, unde sunt cunoscute sub denumirea de morminte de tip Welwyn. Cercetătorii speră în special să afle mai multe despre persoanele înhumate în acest cimitir și să stabilească identitatea indivizilor de rang înalt.

Analizele viitoare ale materialelor recuperate din sit se vor concentra asupra datării precise a cimitirului, pentru a determina modul în care mormintele de incinerație se corelează cronologic cu așezările din apropiere și cât timp a fost utilizat acest cimitir. Cercetătorii speră că aceste informații îi vor ajuta să înțeleagă cine a fost înmormântat aici și de ce aceste persoane au beneficiat de ceremonii funerare atât de fastuoase.

Foto sus: Bolul din sticlă realizat prin tehnica pillar-moulded, unul dintre cele mai vechi vase de sticlă ajunse în Britannia (© University College London)

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