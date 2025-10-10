Maria Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela, a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025

Comitetul Nobel din Norvegia a anunțat, vineri, că Maria Corina Machado a câștigat Premiului Nobel pentru Pace 2025, cel mai prestigios premiu internațional acordat persoanelor și organizațiilor care promovează fraternitatea între națiuni, dezarmarea și drepturile omului.

Premiul Nobel pentru Pace din 2025 merge către o „femeie care menține flacăra democrației aprinsă, într-un întuneric tot mai adânc”. Este vorba de Maria Corina Machado, lidera opoziției venezuelene. Ea a reușit să unească opoziția politică într-o țară aflată sub un regim autoritar care reprimă opoziția și poporul. Machado a susținut alegeri libere și corecte, a apărat independența justiției și drepturile cetățenilor, chiar și în fața amenințărilor și pericolelor personale, relatează adevarul.ro.

Comitetul Nobel a premiat-o „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta pentru o tranziție pașnică de la dictatură la democrație.”

Maria Corina Machado primește Premiul Nobel pentru Pace pentru că este unul dintre cele mai „extraordinare exemple” de curaj din America Latină în vremurile recente.

Laureata „întruchipează speranța pentru viitor”, un viitor în care drepturile cetățenilor sunt protejate. „În acest viitor, oamenii vor fi în sfârșit liberi să trăiască în pace”, spune președintele comitetului.

Foto sus: Maria Corina Machado (© Bel Pedrosa / World Economic Forum)

Mai multe pentru tine...