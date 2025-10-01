Machu Picchu poate fi vizitat din nou

Localnicii care au blocat accesul la Machu Picchu, faimoasa citadelă incașă din Peru, și-au încheiat definitiv protestul după ce au ajuns la un acord privind transportul vizitatorilor, au anunțat autoritățile locale.

Manifestanții au blocat în repetate rânduri calea ferată care duce la situl arheologic. Aceștia au cerut plecarea companiei de autobuze care transporta vizitatorii de la gara Aguas Calientes la citadelă. Contractul acesteia, care expirase după o concesiune de 30 de ani, ar urma, potrivit lor, să fie preluat de o companie aparținând comunităților lor.

Cel puțin 2.300 de turiști, mulți dintre ei străini, au fost evacuați din apropierea sitului sau au reușit să plece pe cont propriu, pe fondul perturbărilor.

Înscris pe lista patrimoniului mondial UNESCO din 1983, Machu Picchu primește în medie 4.500 de vizitatori pe zi, dintre care mulți străini, potrivit datelor oficiale.

Citadela, situată la 2.438 de metri altitudine, a fost construită în secolul al XV-lea la ordinul împăratului incaș Pachacutec (1438-1470). A fost descoperită în 1911 de exploratorul american Hiram Bingham.

