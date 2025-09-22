„Locomotive cu abur”, o emisiune filatelică cu o tematică de colecție

Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 24 septembrie 2025. o emisiune cu o tematică de colecție „Locomotive cu abur” compusă din patru mărci poștale, un plic „prima zi”, 4 cărți maxime pentru pasionații de maximafilie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat.

Istoria căilor ferate din România începe cu anul 1854 când a fost inaugurat în Banatul aflat sub administrație austro-ungară, traseul Oravița – Baziaș, cu o lungime de 62 de km. Locomotivele cu abur utilizate erau fabricate în Austria.

Cele patru mărci poștale ale emisiunii filatelice reproduc în imaginile lor locomotive cu abur aflate în exploatare între anii 1872- 1977, informează Romfilatelia.

Locomotiva „Resicza 2” (marca poștală cu valoarea nominală de 4 lei) a fost fabricată la Reșița, în premieră, în anul 1872, după modelul locomotivei „Szekul” adusă de la Viena.

Locomotiva CFR 1493 a fost fabricată la Uzinele Henschel & Sohn din Kassel în anul 1894 (marca poștală cu valoarea nominală de 6,50 lei).

Locomotivă fabricată la București în 1949 la Uzina 23 August (marca poștală cu valoarea de 7 lei).

Locomotiva 231.065 din celebra serie CFR ,,Pacific” (marca poștală cu valoarea nominală de 14 lei ) face parte dintr-un lot de 90 de locomotive achiziționate de CFR între anii 1913 - 1922 de la firma germană Henschel & Sohn din Kassel.

Plicul „prima zi” reproduce un peisaj panoramic al unei zone submontane traversată de un tren tractat de o locomotivă cu abur.