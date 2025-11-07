Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Foto: © Pixabay

Lingouri și monede de aur în valoare de 700.000 de euro, descoperite de un bărbat în grădina casei sale

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 7 noiembrie 2025

Un bărbat a descoperit lingouri și monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franța, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters.

Bărbatul a descoperi comoara în locuința sa din orașul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon, și a declarat valorile la Direcția regională de cultură, informează Agerpres.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităților locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se știe cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit. Cele cinci lingouri și numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.

Foto sus: © Arhivă Pixabay

Tezaurul ar putea fi cea mai mare din istoria Țării Galilor (© Facebook / Minelab Metal Detectors)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale
Arheologul britanic Howard Carter cercetează sicriul lui Tutankhamon (© The New York Times photo archive / Wikimedia Commons)
📁 Egiptul Antic
Descoperit într-o zi de 4 noiembrie: „Mormântul care a schimbat lumea”
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în Saxonia (© Landesamt für Archäologie Sachsen)
📁 Antichitate
„Cupa curcubeu”, o monedă celtică veche de 2.200 de ani, descoperită în stare „aproape perfectă”
Voluntari polonezi din Brigăzile Internaționale, în timpul războiului civil spaniol (© Wikimedia Commons)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Spania acordă cetățenie descendenților Brigăzilor Internaționale din războiul civil
Principalele drumuri ale Imperiului Roman în timpul domniei lui Hadrian (117–138 d.Hr.). (© Wikimedia Commons)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Ce lungime avea, de fapt, rețeaua de drumuri romane?
Bijuterii ale casei de Habsburg (© Nasuna Stuart-Ulin / habsburg-heritage.com)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Bijuterii ale casei de Habsburg, păstrate în secret în Canada
winepress near tel megiddo 1 webp
📁 Antichitate
Arheologii au descoperit un teasc de vin vechi de 5.000 de ani și artefacte lângă Tel Megiddo
Grigore Alexandru Ghica (© Wikipedia)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Rămășițele ultimului domn al Moldovei vor fi repatriate. Grigore Alexandru Ghica, reînhumat la Iași