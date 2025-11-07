Lingouri și monede de aur în valoare de 700.000 de euro, descoperite de un bărbat în grădina casei sale

Un bărbat a descoperit lingouri și monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franța, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters.

Bărbatul a descoperi comoara în locuința sa din orașul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon, și a declarat valorile la Direcția regională de cultură, informează Agerpres.

Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităților locale din Neuville-sur-Saone.

Nu se știe cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit. Cele cinci lingouri și numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.