Lingouri și monede de aur în valoare de 700.000 de euro, descoperite de un bărbat în grădina casei sale
Un bărbat a descoperit lingouri și monede de aur în valoare de circa 700.000 de euro în timp ce săpa o piscină în grădina casei sale din Franța, au anunțat autoritățile locale, potrivit Reuters.
Bărbatul a descoperi comoara în locuința sa din orașul Neuville-sur-Saone, în apropiere de Lyon, și a declarat valorile la Direcția regională de cultură, informează Agerpres.
Oficialii au decis recent că bărbatul poate păstra comoara, întrucât nu există niciun indiciu că ar fi o comoară arheologică, a spus un purtător de cuvânt al autorităților locale din Neuville-sur-Saone.
Nu se știe cum a ajuns aurul acolo, iar fostul proprietar al terenului a murit. Cele cinci lingouri și numeroasele monede au fost descoperite în pungi din plastic, a relatat ziarul regional Le Progres.
Foto sus: © Arhivă Pixabay