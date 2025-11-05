Tezaur format din 15.000 de monede romane, descoperit cu un detector de metale

Un pasionat de detectoare de metale a descoperit până la 15.000 de monede romane, ceea ce ar putea reprezenta cel mai mare tezaur găsit vreodată în Țara Galilor.

David Moss, în vârstă de 36 de ani, din Cheshire, a rămas fără cuvinte și a spus că i s-a făcut „pielea de găină” după ce a dezgropat două vase de lut în nordul Țării Galilor, informează BBC.

Însă descoperirea impresionantă l-a făcut să se teamă că monedele ar putea fi furate, așa că a dormit cu ele în mașină timp de trei zile, înainte de a le duce la experți.

Monedele se află acum în siguranță la Muzeul Național din Cardiff, unde vor fi analizate.

Deși nu a dorit să ofere detalii exacte despre locul descoperirii, Moss a descris zona drept un colț „aproape neatins” din nordul Țării Galilor.

De-a lungul anilor au fost descoperite mai multe tezaure de monede, de obicei îngropate intenționat și niciodată recuperate, adesea în perioade de tulburări sau ca ofrandă religioasă adusă zeilor.

Peste 50.000 de monede romane au fost descoperite într-un câmp din Somerset, Anglia, în 2010, având o valoare totală de 320.250 de lire sterline.

În Țara Galilor, aproape 6.000 de monede au fost găsite îngropate în două vase, pe un câmp din Sully, Vale of Glamorgan, de către un localnic, în 2008.

Muzeul Național din Cardiff a declarat că cea mai mare comoară de care echipa sa avea cunoștință până acum era formată din 10.000 de monede, descoperite lângă Chepstow, în anii 1990.

Moss consideră că cele două vase descoperite în august, împreună cu prietenul său Ian Nicholson, conțin între 10.000 și 15.000 de monede. Cei doi au petrecut apoi șase ore și jumătate excavând monedele.

Moss l-a informat pe proprietarul terenului, care i-a oferit o cutie de plastic pentru a le depozita. Apoi s-a întors acasă, la Chester, și a ajuns să doarmă cu ele în mașină.

După câteva nopți nedormite, a condus patru ore până la Cardiff, unde a lăsat monedele în grija experților.

Anthony Halse, în vârstă de 64 de ani, președintele Societății Numismatice din Țara Galilor de Sud și Monmouthshire, crede că această descoperire ar putea fi cea mai mare din Țara Galilor.

Halse consideră că monedele ar fi putut aparține unui membru al armatei romane, sau mai multor soldați, care le-au îngropat pentru a le păstra în siguranță. Halse a adăugat că muzeul din Cardiff va determina data la care monedele au fost îngropate.