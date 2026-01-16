Iarna bucureșteană a anilor ’30, surprinsă de fotograful Iosif Berman

Iarna bucureșteană a anilor ’30 a fost surprinsă magistral de Iosif Berman (1890–1941), unul dintre cei mai importanți fotoreporteri ai României interbelice și o figură esențială în istoria fotografiei documentare românești.

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale (15 ianuarie) și a comemorării a 136 de ani de la nașterea lui Iosif Berman (17 ianuarie), Muzeul Municipiului București publică pe pagina de Facebook o selecție de imagini din Arhiva de Fotografii a instituției, care surprind orașul în anotimpul rece.

Iosif Berman a documentat momente și spații definitorii ale epocii sale: de la Bucureștiul interbelic și copilăria regelui Mihai, la Revoluția bolșevică, Constantinopolul anilor 1920 sau viața de zi cu zi din orașele și satele României.

Fotografiile sale au fost publicate în presa internațională — The New York Times, Associated Press, National Geographic — dar și în numeroase publicații românești, precum Adevărul, Dimineața, Realitatea ilustrată sau Ilustrațiunea română.

Recunoscut pentru rigoarea și sensibilitatea sa documentară, Berman a fost ales de sociologul Dimitrie Gusti să participe la campaniile monografice, devenind martor vizual al unor ipostaze esențiale ale vieții românești din prima jumătate a secolului XX.

Imaginile de față surprind Bucureștiul sub zăpadă: bulevarde, parcuri și locuri de loisir, într-un oraș care își continuă viața cotidiană chiar și în mijlocul iernii.

