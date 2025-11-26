Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Foto sus: Hotelul Furnica din Sinaia (© Rotaru Florin / Wikimedia Commons)

Hotelul Furnica din Sinaia, scos la vânzare de Casa Regală a României

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 26 noiembrie 2025

Casa Regală a României scoate la vânzare Hotelul „Furnica”, una dintre clădirile simbol ale orașului Sinaia, care face parte din ansamblul Domeniului Regal Peleș. Informația apare într-un proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului. 

Clădirea este situată pe un teren de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro, se mai arată în documentul citat

Ministerul Culturii a transmis deja neexercitarea dreptului de preemțiune, astfel încât acesta a fost transferat către autoritățile locale – Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia. 

Majestatea Sa Margareta a României, alături de ASR Principesa Elena, Irina Walker, ASR Principesa Sofia și ASR Principesa Maria, a informat Consiliul Județean Prahova despre intenția de a vinde Hotelul Furnica. 

„Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemţiune al Judeţului Prahova pentru cumpărarea imobilului situat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.50, judeţul Prahova, clasificat ca monument istoric “Hotel Furnica”, cod PH-II-m- A-16679, înscris în cartea funciară nr.24995/Sinaia, compus din teren în suprafaţă măsurată de 5.106 mp, identificat cu numărul cadastral 24995 şi construcţia C1-locuință (D+P+E+M) cu o suprafață construită la sol de 1928 mp și suprafață desfășurată de 3881 mp, identificată cu număr cadastral 24995-C1”, se arată în proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Prahova care va fi supus la vot joi.

Potrivit site-ului patrimoniupeles.ro, Hotelul Furnica este astăzi închis și păstrat în regim de conservare.

„Deși, pentru călătorul modern, nefamiliarizat cu istoria locului, Furnica poate părea că a fost conceput din start ca un han de lux, în realitate aici au fost „grajdurile noi”, un ansamblu arhitectural frumos proiectat de Karel Liman și inaugurat în 1912. Este cel puțin surprizător să ne imaginăm că acest complex estetic, perfect proporționat, cu o alternanță de planuri echilibrată era destinat locuințelor pentru personal (40 de camere), spălătoriei și grajdurilor pentru 24 de cai”, scrie patrimoniupeles.ro.

