Galeria Denon de la Muzeul Luvru, avariată de o scurgere de apă

Galeria Denon de la Muzeul Luvru, în care sunt expuse cele mai valoroase tablouri ale sale, a fost avariată de o scurgere de apă joi seară, însă zona în care se află faimoasa pictură 'Mona Lisa', realizată de Leonardo da Vinci, a rămas neafectată, a declarat vineri un reprezentant al sindicatelor locale potrivit turismistoric.ro

'Din cauza unei defecțiuni tehnice la etajul superior pe timpul nopții, zona este închisă acum pentru public și a fost montată o schelă', a transmis acel reprezentant.

Un purtător de cuvânt al muzeului parizian nu a făcut deocamdată niciun comentariu cu privire la incident.

Scurgerea de apă s-a produs în camera 707, unde sunt expuse picturi ale artistului francez din secolul al XIX-lea Charles Meynier și ale artistului italian din secolul al XVI-lea Bernardino Luini. Până vineri la ora prânzului, nu era disponibilă o evaluare a pagubelor, a dezvăluit reprezentantul sindical.

Scurgerea este cea de-a doua produsă în mai puțin de trei luni la Luvru, un muzeu care a trecut printr-o serie de eșecuri recente - inclusiv un spectaculos jaf de bijuterii, greve ale angajaților și o anchetă privind o fraudă masivă cu bilete - care au pus conducerea instituției sub o presiune imensă.

Potrivit AFP, scurgerea de apă din noaptea de joi spre vineri a obligat muzeul parizian să închidă mai multe săli, au dezvăluit sindicatele CGT și CFDT.

De asemenea, a fost nevoie de intervenția pompierilor, potrivit acelorași surse, citate de BFMTV.

Sala 707 afectată de scurgerea de apă găzduia și o pictură de Fra Angelico.

Sala 707 este situată de-a lungul unuia dintre traseele pe care le urmează vizitatorii care merg să vadă 'Mona Lisa', în sala 711.

Din această cauză, scurgerea de apă 'a ridicat o problemă în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de vizitatori, în această vineri, generând cozi lungi', a precizat sindicatul CFDT.

O scurgere de apă similară, survenită pe 26 noiembrie, a deteriorat câteva sute de lucrări din biblioteca Antichităților Egiptene de la Muzeul Luvru