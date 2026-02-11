Proiect pentru realizarea unui Ansamblu Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova din județul Iași

Grupul de acțiune „Ansamblul Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași” a transmis un memorandum oficial prin care solicită sprijin instituțional pentru realizarea, până în 14 septembrie 2028, a unui ansamblu monumental în județul Iași.

„După cum se cunoaște, anul viitor, în 2027, se vor comemora 110 ani de la strălucitele biruințe ale Armatei Române din vara anului 1917, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, care au asigurat supraviețuirea statului român și premisele înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Totodată, rezistența românească de la «porțile Moldovei» în 1917 a constituit o victorie semnificativă a Antantei pe Frontul de Est, singurul «punct de lumină din Est», conform ziarului «The Times», asigurând stabilitatea frontului și fiind o contribuție importantă la izbânda comună a Antantei în Marele Război.

Având în vedere că Iașiul a fost Capitală de Război a României (1916-1918), Capitală a Rezistenței până la Capăt (cf. savantului N. IORGA) și Capitală a Renașterii Naționale, că aici și la «porțile» Moldovei a supraviețuit Țara în Marele Război, iar lângă noi au fost cele 5 (cinci) state Aliate (SUA, Franța, Marea Britanie, Italia, Belgia), care au sprijinit diplomatic, militar și umanitar statul român și au recunoscut internațional actele Unirii din 27 Martie 1918, 28 Noiembrie 1918 și 1 Decembrie 1918 pe timpul Conferinței de Pace de la Paris din anii 1919-1920, avem datoria față de Eroii Neamului și Aliații noștri de a ridica, la Iași, un însemn comemorativ și de reprezentare integrat, care să fie mărturie, peste timp și vremuri, a luptei și jertfei comune pentru idealurile de libertate, demnitate și dreptul popoarelor de a-și decide singure cale de urmat.



Readucem în atenție, în semn de gratitudine, cinstire și neuitare, sprijinul substanțial al Antantei, în special al Franței, care, prin misiunea militară condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, a contribuit semnificativ la reorganizarea, dotarea și instruirea Armatei Române, fapt ce a condus la succesul Campaniei din 1917 de pe frontul românesc.

Totodată, reafirmăm și cu acest prilej că, intrarea SUA în Primul Război Mondial, la 6 Aprilie 1917, de partea Antantei și ,,Declarația celor 14 puncte” din 18 ianuarie 1918 a Președintelui Wodrow Wilson au constituit evenimente cruciale care au înclinat balanța victoriei în favoarea Antantei și au contribuit decisiv la renașterea statelor naționale din Europa Centrală și de Sud-Est, iar în ceea ce privește România a consacrat juridic internațional desăvârșirea realizării statului național unitar român, la 1 Decembrie 1918.”, precizează memorandumul oficial al grupului de acțiune „Ansamblul Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași”.

Conform sursei citate, la nivelul județului Iași nu există, până în prezent, un Monument al Eroilor distinct, realizat după 1990 și care să aibă o dimensiune de comemorare și de reprezentare internațională.

„Ca urmare, avem datoria și misiunea ca, împreună, prin acțiune întrunită, sub coordonarea directă a Consiliului Județean Iași și a altor instituții centrale și locale, precum și cu sprijin diplomatic și științific din cele 7 state NATO, sa fie ridicat pe Dealul Bârnovei (în imediata apropiere a Liniei fortificate «Traian» din Bătălia Moldovei (martie – 23 august 1944) și în zona în care, cf. documentelor de arhiva militare, au fost înmormântați 2933 de ostași români în iarna anului 1917[1]) un Ansamblul Memorial al Eroilor, asemănător cu cel al Crucii Eroilor de pe Muntele Caraiman, care să fie inaugurat, dacă este posibil, la 14 Septembrie 2027 sau cel mai târziu, la data de 14 Septembrie 2028, exact la 100 de ani de la inaugurarea Monumentului Eroilor de pe Caraiman, cea mai înaltă Cruce de pe glob înălțată pe un vârf montan.

Reamintim că Monumentul Eroilor de pe Caraiman, s-a realizat, în doar 2 ani de zile (1926-1928), în condiții extrem de vitrege, cu materiale transportate, în principal, cu animale de povară, în teren muntos, până la Cota 2291 m din Munții Bucegi!

În zilele noastre, ca exemplu de bune practici, în Ibăneștii Botoșanilor, o localitate de la granița de Nord-Est a Țării, cu aprox. 3200 de suflete, un primar vrednic, prof.ing. Romică Magopeț, a ridicat, în doar câteva luni de zile (ianuarie – aprilie 2025), un impunător Monument al Eroilor (o Sfântă Cruce din subansamble metalice, cu înălțimea de 42,5 m, cel mai înalt Monument al Eroilor din Țară), costurile fiind doar de aprox. 200.000 (două sute mii) euro”, se mai spune în memorând.

Conform sursei citate, Ansamblul Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași este planificat să cuprindă:

o Sfântă Cruce dedicată cinstirii memoriei Eroilor din cele 7 state Aliate NATO, căzuți la datorie pentru țara lor, în Iași și zona Moldovei, în Marele Război și în cel de-al Doilea Război Mondial, realizată din subansamble metalice, care va fi așezată pe o construcție din beton armat în care va fi amenajată o Capelă Militară;

un platou cu dimensiunile de 40 m lungime x 10 m lățime pentru desfășurarea Ceremonialurilor militare și religioase, Drapelele celor 7 state Aliate NATO, al NATO și al Uniunii Europene;

panouri de informare cu date și imagini-sinteză privind participarea în Marele Război și cea de-a doua conflagrație mondială, precum și la eroii căzuți pentru izbânda comună;

sisteme de iluminare și supraveghere perimetrală;

alte facilități tehnice și operaționale ce se impun.

Grupul de acțiune „Ansamblul Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași” menționează că proiectul realizării pe Dealul Bârnova, Iași a acestui obiectiv Memorial Internațional al Eroilor a fost adus la cunoștința Consiliului Județean Iași și Primăriei com. Bârnova începând cu anul 2023.

„Având în vedere timpul scurt avut la dispoziție, adresăm apelul nostru respectuos către autoritățile centrale ale statului român (Președinție, Guvern, Parlament) de a fi alături de noi în acest demers memorial civic și educațional internațional integrat și de a fi transmise dispozițiile necesare astfel încât Consiliul Județean Iași să includă proiectul ca obiectiv prioritar de investiții pentru anii 2026-2028 și să fie demarate lucrările cât mai repede posibil” se precizează în memorandumul oficial.

Grupul de acțiune „Ansamblul Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași” este format din:

1. AMBASADA FRANȚEI ÎN ROMÂNIA, conform adresei de notificare și solidaritate în proiect, transmisă la 13.01.2026 de Excelența Sa, Dl. Ambasador NICOLAS WARNERY către Ministrul Apărării Naționale;

2. MUZEUL MILITAR ,,ȘTEFAN CEL MARE”, FILIALA MOLDOVA, IAȘI A MUZEULUI MILITAR NAȚIONAL ,,REGELE FERDINAND I”, Col. (r.) dr. Dan PRISĂCARU, coordonatorul Muzeului Militar ,,Ștefan cel Mare”, Filiala Moldova, Iași a Muzeului Militar Național ,,Regele Ferdinand I”, inițiator al proiectului și direcțional pentru cooperarea inter-instituțională;

3. GRUPUL DE ASOCIAȚII PENTRU CUNOAȘTEREA ISTORIEI ȘI A TRADIȚIILOR MILITARE, IAȘI, Coordonatorii Grupului: Col. (rtr.) Emil BĂLTEANU, Directorul general al S.C. ,,Bohemia” Iași și Ing.dr. Leonard STAFIE;

4. COMUNITATEA CULTURALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ DIN BÂRNOVA, IAȘI, Reprezentanți ai comunității: Ing. Ioan ARNĂUTU, Prof. Maria ARNĂUTU, Dr. Lidia COVALIU;

5. PRIMĂRIA COM. IBĂNEȘTI, JUD. BOTOȘANI, Primar Prof. Ing. ROMICĂ MAGOPEȚ, realizator, în perioada ianuarie-aprilie 2025, a celui mai înalt Monument al Eroilor din România (42,5 m);

6. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CULTULUI EROILOR (ANCE) ,,REGINA MARIA”, STRUCTURA CENTRALĂ ȘI FILIALELE IAȘI, VÂLCEA, DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, BACĂU, NEAMȚ, SUCEAVA, BOTOȘANI ȘI ALTE FILIALE DIN ȚARĂ;

7. ASOCIAȚIA OFIȚERILOR ÎN REZERVĂ DIN ROMÂNIA (AORR), STRUCTURA CENTRALĂ, FILIALE IAȘI, ALTE FILIALE DIN ȚARĂ;

8. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE (ANCMRR) ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”, STRUCTURA CENTRALĂ ȘI FILIALELE IAȘI, VÂLCEA, DOLJ, GORJ, MEHEDINȚI, BACĂU, NEAMȚ, SUCEAVA, BOTOȘANI ȘI ALTE FILIALE DIN ȚARĂ;

9. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN MINISTERUL DE INTERNE, FILIALA IAȘI ȘI ALTE FILIALE DIN ȚARĂ;

10. ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ ȘI ÎN RETRAGERE DIN SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII, FILIALA NORD-EST;

11. ALTE ENTITĂȚI DIN ȚARĂ ȘI DIN STATE ALIATE NATO ȘI DIN UNIUNEA EUROPEANĂ CARE SE VOR ALĂTURA PROIECTULUI.

Foto sus: Schița „Ansamblului Memorial Internațional la Eroilor, al Solidarității Europene și Euroatlantice de pe Dealul Bârnova, Iași

