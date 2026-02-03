Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Fresca „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină (© Pixabay)

Fresca „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină, restaurată

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 3 februarie 2026

Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă renascentistă din Capela Sixtină a Vaticanului, care înfățișează a Doua Venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani.

Experții vor lucra o perioadă de trei luni pentru a îndepărta depunerile de particule acumulate timp de decenii, care au ascuns culorile operei de artă, a anunțat Vaticanul într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

„Noua intervenție va permite îndepărtarea acestor depuneri și recuperarea ulterioară a calității cromatice și luminoase dorite de Michelangelo”, se arată în comunicat.

Capela Sixtină, faimoasă ca locul conclavului secret unde cardinalii catolici din întreaga lume votează pentru a alege noii papi, primește milioane de vizitatori în fiecare an ca parte a Muzeelor Vaticanului.

Capela va rămâne deschisă pe durata restaurării, dar fresca în sine, care îl înfățișează pe Iisus aducând judecata finală asupra omenirii, va fi acoperită de schele, iar vizitatorii vor putea să vadă o reproducere de înaltă definiție a operei de artă, a precizat Vaticanul.

Capela Sixtină a Palatului Apostolic, reședința oficială a Papei de la Roma, reprezintă o comoară artistică cu valoare inestimabilă. A fost denumită după Papa Sixtus al IV-lea, cel care a dispus ridicarea ei între 1473 și 1481.

Între 1508 și 1512, sub patronajul Papei Iulius al II-lea, Michelangelo a fost cel care a pictat tavanul capelei. Între 1535 și 1541, a realizat aici celebra „Judecată de Apoi” (pe peretele de deasupra altarului).

Prima încercare de restaurare a avut loc în 1625, când Simone Lagi a șters tavanul cu cârpe de in și l-a curățat frecându-l cu pâine. Ocazional a recurs la udarea pâinii. În raportul său a scris: „Frescele au fost readuse la frumusețea lor anterioară, fără a le pricinui niciun rău”.

Mai multe pentru tine...
Restaurarea sculpturii „Pietà Bandini” a lui Michelangelo a dezvăluit defecte în marmură / VIDEO jpeg
Restaurarea sculpturii „Pietà Bandini” a lui Michelangelo a dezvăluit defecte în marmură / VIDEO
Amprenta lui Michelangelo s ar fi păstrat pe o statuetă din ceară creată de maestrul renascentist jpeg
Amprenta lui Michelangelo s-ar fi păstrat pe o statuetă din ceară creată de maestrul renascentist
Care este mesajul secret pictat de Michelangelo în Capela Sixtină din Roma? jpeg
Care este mesajul secret pictat de Michelangelo în Capela Sixtină din Roma?
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
📁 Egiptul Antic
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
uQ9SMZzKWrRAqG2HqHtB9L png
📁 Preistorie
Descoperirea unui obicei neobișnuit al neanderthalienilor îi uimește pe arheologi
Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)
📁 Antichitate
„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO
Bărbat bolnav în Roma antică. Ilustrație artistică din jocul Old World (© Mohawk Games)
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Cum mascau romanii mirosul fecalelor umane folosite ca... medicament
Fontana di Trevi din Roma (foto: Pixabay)
📁 Călătorii în istorie
Taxă de acces pentru turiști la Fontana di Trevi din Roma
20150410 Grote of Martinikerk Doesburg jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Muzeu din Olanda, prădat integral la un an de la jaful tezaurului dacic
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească" jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Istoric rus: "România a plătit cu Tezaurul pentru faptul că în 1918 a ocupat Basarabia rusească"
pod deda razboieni 2 jpg
📁 Patrimoniu în pericol
Condamnat după un secol: podul austro-ungar care a traversat Imperii și războaie
roman massacre myth at maiden castle 1 webp
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Mitul masacrului roman de la Maiden Castle, emblematicul „cimitir de război” al Marii Britanii