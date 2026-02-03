Fresca „Judecata de Apoi” din Capela Sixtină, restaurată

Fresca lui Michelangelo „Judecata de Apoi”, o capodoperă renascentistă din Capela Sixtină a Vaticanului, care înfățișează a Doua Venire a lui Iisus, este supusă primei restaurări din ultimii 30 de ani.

Experții vor lucra o perioadă de trei luni pentru a îndepărta depunerile de particule acumulate timp de decenii, care au ascuns culorile operei de artă, a anunțat Vaticanul într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

„Noua intervenție va permite îndepărtarea acestor depuneri și recuperarea ulterioară a calității cromatice și luminoase dorite de Michelangelo”, se arată în comunicat.

Capela Sixtină, faimoasă ca locul conclavului secret unde cardinalii catolici din întreaga lume votează pentru a alege noii papi, primește milioane de vizitatori în fiecare an ca parte a Muzeelor Vaticanului.

Capela va rămâne deschisă pe durata restaurării, dar fresca în sine, care îl înfățișează pe Iisus aducând judecata finală asupra omenirii, va fi acoperită de schele, iar vizitatorii vor putea să vadă o reproducere de înaltă definiție a operei de artă, a precizat Vaticanul.

Capela Sixtină a Palatului Apostolic, reședința oficială a Papei de la Roma, reprezintă o comoară artistică cu valoare inestimabilă. A fost denumită după Papa Sixtus al IV-lea, cel care a dispus ridicarea ei între 1473 și 1481.

Între 1508 și 1512, sub patronajul Papei Iulius al II-lea, Michelangelo a fost cel care a pictat tavanul capelei. Între 1535 și 1541, a realizat aici celebra „Judecată de Apoi” (pe peretele de deasupra altarului).

Prima încercare de restaurare a avut loc în 1625, când Simone Lagi a șters tavanul cu cârpe de in și l-a curățat frecându-l cu pâine. Ocazional a recurs la udarea pâinii. În raportul său a scris: „Frescele au fost readuse la frumusețea lor anterioară, fără a le pricinui niciun rău”.

