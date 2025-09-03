Franța returnează craniile regelui Toera decapitat și ale războinicilor săi în Madagascar după 128 de ani

Un monarh malgaș ucis în urmă cu mai bine de un secol, în timpul cuceririi coloniale franceze, a fost în sfârșit reînhumat în patria sa, după ce rămășițele sale au fost restituite de la Paris. Pe 27 august, autoritățile franceze au repatriat oficial trei cranii aflate în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală, printre care se află, potrivit specialiștilor, cel al regelui Toera al poporului Sakalava, ucis și decapitat de trupele franceze în 1897. Alte două cranii aparțineau unor războinici ai săi.

Ceremonia de la Paris a fost prima organizată după adoptarea legii franceze din 2023, care a simplificat procesul de repatriere a rămășițelor umane îndepărtate în perioada colonială. În cadrul evenimentului, ministrul Culturii, Rachida Dati, a declarat: „Aceste cranii au intrat în colecțiile naționale în circumstanțe care au încălcat în mod evident demnitatea umană și s-au desfășurat într-o atmosferă de violență colonială”. Ea a subliniat că, deși comisiile științifice pot doar să „presupună” că unul dintre cranii aparține regelui Toera, originea sa sakalavă este confirmată.

Regele Toera a fost ucis în timpul campaniei militare brutale prin care Franța căuta să-și impună dominația asupra regatului Menabé din vestul Madagascarului. Trupele coloniale au masacrat luptătorii sakalava în august 1897, apoi l-au executat și decapitat pe monarh. Capul său a fost transportat la Paris, unde a rămas aproape 130 de ani, alături de alte mii de rămășițe aduse din teritoriile cucerite.

Craniile repatriate au ajuns în Madagascar pe 1 septembrie și au fost întâmpinate prin ritualuri solemne. Îmbrăcați în veșminte tradiționale, sakalavii au primit rămășițele pe aeroportul din Antananarivo. Acestea au fost purtate prin capitală, acoperite cu drapelul malgaș, până la mausoleu, în prezența președintelui Andry Rajoelina, a oficialilor de rang înalt și a liderilor comunității sakalava. De acolo, au pornit pe un drum de 320 de kilometri către Belo Tsiribihina, unde vor fi depuse în pământul strămoșesc.

Pentru Madagascar, repatrierea reprezintă un moment de vindecare. Ministrul Culturii, Volamiranty Donna Mara, a descris gestul ca pe „un profund act de recunoaștere”.

Cazul subliniază încercările Franței de a se confrunta cu propriul trecut colonial. În ultimele două decenii, au fost repatriate mai multe rămășițe umane, printre care și cele ale lui Sarah Baartman, femeia sud-africană expusă în Europa sub porecla rasistă „Venus Hottentot”, ale cărei rămășițe au revenit în 2002 în Africa de Sud.

Astăzi, oamenii de știință estimează că doar Muzeul de Istorie Naturală din Paris păstrează peste 20.000 de rămășițe umane colectate sub pretext științific. Restituirea craniilor regelui Toera și ale războinicilor săi marchează o nouă etapă în recunoașterea atrocităților colonialismului, atât pentru Franța, cât și pentru națiuni precum Madagascar, care i-au suportat violența.