Fortificații masive, vechi de 2.000 de ani, descoperite de arheologi în anticul oraș Nea Paphos

Noile descoperiri arheologice realizate pe Dealul Fabrika din Kato Pafos, din sud-vestul Ciprului, au oferit informații noi despre modul în care anticul oraș Nea Paphos a fost apărat și s-a dezvoltat de-a lungul secolelor, în urma încheierii campaniei de săpături din acest an, desfășurate de o misiune arheologică franceză.

Săpăturile, conduse de profesoara Claire Balandier de la Universitatea din Avignon, în colaborare cu Școala Franceză din Atena și Departamentul Antichităților din Cipru, s-au concentrat asupra acropolei vechiului Nea Paphos și asupra unor porțiuni din zidurile elenistice ale orașului, informează Cyprus Mail.

Printre cele mai importante descoperiri se numără noi dovezi care confirmă amplasarea unui turn defensiv de mari dimensiuni, parte a sistemului de fortificații al orașului antic.

Arheologii au identificat rămășițele unui turn pătrat masiv, săpat în stâncă, în apropierea bisericii Ayios Agapitikos, concluzionând că acesta făcea parte din zidul defensiv elenistic care proteja orașul în urmă cu peste 2.000 de ani.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, o parte din ultima pardoseală păstrată în interiorul unui alt turn defensiv, situat lângă poarta de nord-vest a orașului.

Sistemul de alimentare cu apă, avariat de un cutremur din Antichitate

Una dintre cele mai importante descoperiri a rezultat din investigarea unui sistem subteran de alimentare cu apă aflat în apropierea teatrului antic.

Arheologii au constatat că un canal săpat în stâncă, descoperit anul trecut, se extindea mai mult decât se credea anterior și transporta odinioară apă deasupra unei galerii subterane de stocare datând din perioada elenistică.

Echipa de cercetare consideră că sistemul a fost modificat ulterior, în perioada romană, când a fost săpată o fântână pentru a redirecționa apa către spațiile subterane de depozitare, înainte ca aceasta să fie transportată într-o cisternă din apropiere.

În timpul săpăturilor au fost recuperate fragmente dintr-o conductă de mari dimensiuni din teracotă.

→ Imaginea 1/5: Descoperiri arheologice pe Dealul Fabrika din Kato Pafos (© Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου / Department of Antiquities Cyprus)

Cercetătorii au descoperit și indicii care sugerează că sistemul de alimentare cu apă ar fi fost avariat de un cutremur din Antichitate.

O fisură importantă care traversează peretele galeriei pare să fi permis scurgerea apei, ceea ce ar fi putut duce la abandonarea acestei structuri.

În apropiere, cercetătorii au descoperit un zid necunoscut până acum, cu o înălțime de aproximativ trei metri.

Arheologii nu au ajuns încă la fundațiile acestuia și afirmă că investigațiile planificate pentru anul viitor vor stabili dacă zidul datează din perioada romană sau din cea elenistică.

Săpăturile au permis, de asemenea, finalizarea cercetărilor într-una dintre încăperile subterane de pe Dealul Fabrika.

Spațiul a fost excavat inițial ca o carieră de piatră în prima parte a epocii elenistice, înainte de a fi transformat în ceea ce arheologii cred că urma să devină un mormânt.

Acesta a fost însă abandonat înainte de a fi folosit, cel mai probabil după ce zona a fost inclusă în perimetrul orașului aflat în expansiune. În secolele următoare, spațiul a fost reutilizat: mai întâi în perioada romană, iar ulterior, în perioada bizantină timpurie, a fost transformat într-o biserică.

Aceste descoperiri fac parte dintr-un program internațional de cercetare aflat în desfășurare, dedicat studierii istoriei, fortificațiilor și dezvoltării urbane a anticului oraș Nea Paphos.

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