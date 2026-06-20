Un mare templu elenistic, descoperit de arheologi în „orașul pierdut” al Albaniei

O echipă de arheologi polonezi și albanezi a descoperit rămășițele unui mare templu elenistic în situl antic de la Bushat, din nordul Albaniei, adăugând o piesă importantă la istoria ilirilor.

Cercetători de la Universitatea din Varșovia și Universitatea din Tirana au făcut descoperirea în timpul celui mai recent sezon de săpături la o așezare pe care mulți specialiști o consideră a fi fost vechiul oraș Bassania, informează Archaeology News.

Bushat se află la aproximativ 10 kilometri sud de Shkodër. Astăzi, la suprafață există puține indicii care să amintească de trecutul orașului. Timp de secole, așezarea a dispărut din hărți și din memoria locală, transformând situl într-unul dintre rarele exemple europene de „oraș pierdut”.

Lucrările din acest an s-au concentrat asupra acropolei, cea mai înaltă parte a așezării antice. Arheologii au scos la iveală fundațiile complete din piatră ale unei clădiri rectangulare cu o lungime de 13,6 metri și o lățime de 9,6 metri. Aceste dimensiuni corespund proporțiilor întâlnite frecvent la templele grecești din perioada elenistică.

Arheologii consideră că structura a funcționat ca templu între secolele al IV-lea și al II-lea î.Hr. Poziționarea sa în vârful dealului și orientarea după punctele cardinale susțin această interpretare. Săpăturile au dezvăluit și o porțiune din zidul defensiv care înconjura dealul. Cercetătorii afirmă că zidul marca probabil limita sacră, cunoscută sub numele de temenos, a complexului religios.

→ Imaginea 1/4: Templu elenistic descoperit de arheologi în situl antic de la Bushat (© Universitatea din Varșovia)

Descoperirea este remarcabilă deoarece niciun alt templu ilir de acest tip nu a fost identificat până acum în nordul Albaniei. Arheologii consideră structura o dovadă rară a arhitecturii religioase asociate comunităților ilire locale. De asemenea, proiectul templului indică o puternică influență culturală greacă în regiune în perioada elenistică.

Cercetătorii au identificat pentru prima dată situl în 2018. De atunci, prospecțiunile și săpăturile au scos la lumină un mare centru urban ascuns sub terenuri agricole și vegetație. Studiile peisajului, combinate cu descrierile din textele antice, indică faptul că așezarea ar putea fi Bassania, un oraș ilir a cărui localizare a rămas incertă timp de mulți ani.

Orașul pare să fi fost abandonat în perioada elenistică. Activitatea a revenit câteva secole mai târziu. Arheologii au găsit dovezi că romanii au construit o structură mai mică lângă ruinele templului în secolul al III-lea d.Hr. Clădirea a rămas în uz aproape o sută de ani.

Poziția sa oferea o vedere clară asupra unei zone întinse. De pe vârful dealului, locuitorii puteau supraveghea rutele care se întindeau de la Shkodër către vechiul oraș Lissos și către coasta Adriaticii. Templul recent descoperit adaugă un nou capitol poveștii unui oraș uitat și oferă noi dovezi despre religie, cultură și viața urbană din Balcanii de Vest cu mai bine de două mii de ani în urmă.

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