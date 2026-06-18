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Fațada vestică a Partenonului, restaurată (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)

Fațada vestică a Partenonului, restaurată: „Cum nu am mai văzut-o de două secole”

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția
🗓️ 18 iunie 2026

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat joi că a finalizat un îndelungat proiect de restaurare a fațadei vestice a Partenonului din Atena, redând astfel monumentului aspectul său de la începutul secolului al XIX-lea.

Acest templu vechi de 2.500 de ani, dedicat zeiței Atena și situat pe un deal cu vedere asupra capitalei Greciei, primește în fiecare an peste 4 milioane de vizitatori.

„Astăzi, contemplăm fațada vestică a Partenonului așa cum nu am mai văzut-o de două secole”, a declarat ministrul elen al Culturii, Lina Mendoni, într-un comunicat, conform Agerpres.

„Pentru prima dată în ultimii aproximativ 220 de ani, partea vestică a Partenonului este prezentată de Ministerul Culturii în cea mai completă formă posibilă (...), spectacolul este cu adevărat uluitor”, a adăugat ea.

Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, o echipă compusă din arheologi, ingineri și artizani a utilizat simultan fragmente antice conservate și marmură nouă pentru a acoperi spațiile goale și a consolida fața vestică a monumentului. 

Conform aceleiași surse, templul se apropie acum cât mai mult posibil - deși cu replici ale sculpturilor originale - de starea în care se afla imediat după îndepărtarea a aproximativ jumătate dintre statuile sale conservate, din ordinul lordului Elgin, ambasadorul britanic pe lângă Imperiul Otoman.

Fațada vestică a Partenonului, restaurată (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)
Fațada vestică a Partenonului, restaurată (© Facebook / Υπουργείο Πολιτισμού)

Partenonul este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii antice, situat pe Acropole din Atena, în Atena. A fost construit între anii 447 și 432 î.Hr., în perioada de apogeu a cetății ateniene, la inițiativa lui Pericle. Templul era dedicat zeiței Atena, considerată protectoarea orașului.

De-a lungul secolelor, Partenonul a avut diverse întrebuințări: a fost templu păgân, biserică creștină și apoi moschee în perioada dominației otomane. În anul 1687, în timpul conflictului dintre venețieni și otomani, o explozie provocată de bombardamente a distrus o mare parte a clădirii. În prezent, Partenonul este un simbol al civilizației grecești antice și al arhitecturii clasice, fiind inclus în patrimoniul mondial al UNESCO.

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