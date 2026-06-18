Fațada vestică a Partenonului, restaurată: „Cum nu am mai văzut-o de două secole”

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat joi că a finalizat un îndelungat proiect de restaurare a fațadei vestice a Partenonului din Atena, redând astfel monumentului aspectul său de la începutul secolului al XIX-lea.

Acest templu vechi de 2.500 de ani, dedicat zeiței Atena și situat pe un deal cu vedere asupra capitalei Greciei, primește în fiecare an peste 4 milioane de vizitatori.

„Astăzi, contemplăm fațada vestică a Partenonului așa cum nu am mai văzut-o de două secole”, a declarat ministrul elen al Culturii, Lina Mendoni, într-un comunicat, conform Agerpres.

„Pentru prima dată în ultimii aproximativ 220 de ani, partea vestică a Partenonului este prezentată de Ministerul Culturii în cea mai completă formă posibilă (...), spectacolul este cu adevărat uluitor”, a adăugat ea.

Potrivit Ministerului Culturii din Grecia, o echipă compusă din arheologi, ingineri și artizani a utilizat simultan fragmente antice conservate și marmură nouă pentru a acoperi spațiile goale și a consolida fața vestică a monumentului.

Conform aceleiași surse, templul se apropie acum cât mai mult posibil - deși cu replici ale sculpturilor originale - de starea în care se afla imediat după îndepărtarea a aproximativ jumătate dintre statuile sale conservate, din ordinul lordului Elgin, ambasadorul britanic pe lângă Imperiul Otoman.

Partenonul este unul dintre cele mai cunoscute monumente ale lumii antice, situat pe Acropole din Atena, în Atena. A fost construit între anii 447 și 432 î.Hr., în perioada de apogeu a cetății ateniene, la inițiativa lui Pericle. Templul era dedicat zeiței Atena, considerată protectoarea orașului.

De-a lungul secolelor, Partenonul a avut diverse întrebuințări: a fost templu păgân, biserică creștină și apoi moschee în perioada dominației otomane. În anul 1687, în timpul conflictului dintre venețieni și otomani, o explozie provocată de bombardamente a distrus o mare parte a clădirii. În prezent, Partenonul este un simbol al civilizației grecești antice și al arhitecturii clasice, fiind inclus în patrimoniul mondial al UNESCO.

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