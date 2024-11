Expoziția „Retrospectiva anului 1989” - momentele-cheie ale ultimului an al regimului comunist

Expoziția „Retrospectiva anului 1989”, care prezintă, lună de lună, momentele-cheie și atmosfera unei perioade transformare profundă, a fost vernisată, luni, la Biblioteca Academiei Române.

Expoziția este organizată de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES.

Pe 12 panouri sunt prezentate imagini, articole de presă și documente care surprind, cronologic, momentele esențiale ale anului 1989.

Vernisajul a marcat și deschiderea celei de-a XIII-a ediții a conferinței anuale „Comunismul Românesc”, organizată de CNSAS, timp de două zile, cu participarea unor reprezentanți ai mediului academic, istorici, cercetători și persoane interesate în explorarea perioadei comuniste din România.

„În dinamica conceptului expoziției, pe un palier al panourilor este reflectată starea de politică internă legată de un anumit adevăr propagandistic, partea legată de plenara din iunie a Comitetului Central, Congresul al XIV-lea, intervențiile în plan extern ale conducerii de partid și de stat”, a precizat președintele Consiliului CNSAS, Constantin Buchet, citat de Agerpres.

Un panou ilustrează Revoluția Română din 1989 - mișcările care au fost la Cluj, la Timișoara, celebrul Gavroche de la Roumanie din Paris Match, ideea de presă liberă și de televiziune română care să asigure pluralismul opiniilor.

În expoziție pot fi văzute, totodată, o serie de documente și aparatură de propagandă.

În opinia jurnalistului Ion M. Ioniță, redactor-șef Historia, ceea ce se întâmplă în prezent în România privind percepția asupra comunismului „înspăimântă”.

„Mai ales generația tânără consideră că a fost (...) o perioadă glorioasă, extraordinară și o treime dintre tinerii din România afirmă că sunt de acord ca țara să fie condusă de un regim dictatorial. Asta se întâmplă după 35 de ani de libertate în România. Cred că putem fi foarte îngrijorați. (...) În România am avut o revoluție sângeroasă, cu sute, cu mii de oameni care au suferit direct o represiune brutală și criminală și, iată, astăzi, cei care au aceeași vârstă gândesc cu totul altfel. Cred că este un eșec al societății românești că nu am reușit să spunem oamenilor, să le arătăm ce se întâmplă. (...) Dacă lucrurile merg așa, evident că ne gândim că libertatea, democrația nu sunt date din cer și le putem pierde oricând dacă societatea nu mai are încredere în aceste valori”, a afirmat Ion M. Ioniță.

