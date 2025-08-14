Epava vasului de corsari spanioli La Fortuna, descoperită de arheologi / VIDEO

Epavele a patru vase din secolul al XVIII-lea au fost descoperie în largul coastei statului american Carolina de Nord, printre care se află și resturile vasului de corsari spanioli La Fortuna care a explodat în timpul unui atac din 1748.

Epavele au fost descoperite în apropiere de Brunswick Town, un important port din perioada Colonială de pe coasta sudică a Carolinei de Nord. Acest oraș a fost prima așezare ridicată de coloniștii europeni în regiunea Cape Fear (denumită după teama pe care o insufla marinarilor din secolul al XVI-lea din cauza apelor dificil de navigat și a riscului de naufragiu), iar portul era folosit pentru exportul de gudron și terepentină pentru vasele Marinei Regale britanice, informează Live Science.

Arheologii acvatici care au desfășurat căutări în apele din această regiune nu s-au așteptat să găsească un număr atât de mare de epave și de obiecte din perioada colonială.

„Vizibilitatea (sub apă) este destul de scăzută la vărsarea râului Cape Fear”, a declarat Cory van Hees, cercetător la East Carolina University (ECU), într-un comunicat de presă.

Van Hees a devenit dezorientat în timpul unei scufundări și a găsit din întâmplare o serie de grinzi din lemn ce ieșeau din mâlul de pe fundul apei.

„Nu am știut la ce mă uitam în acele momente, dar am știut că trebuie să duc aceste structuri din lemn la facultate”, a adăugat el.

Coordonatorii acestui proiect de cercetare, arheologii marini Jason Raupp și Jeremy Borrelli din cadrul ECU, sunt de părere că una dintre epave, din care au fost recuperate 47 de elemente de lemn din structură, este La Fortuna. Datele instorice arată că două vase spaniole au lăsat ancora în portul Brunswick Town la 4 septembrie 1748. Spaniolii au lansat un raid asupra portului ce era deținut pe atunci de englezi, dar au fost surprinși de contraatacul coloniștilor englezi ce a urmat după două zile. În timpul acelui atac, vasul La Fortuna a explodat și s-a scufundat.

Echipa de arheologi a identificat două indicii importante care demonstrează că aceste rămășițe aparțin într-adevăr vasului La Fortuna: elementele din lemn și artefactele găsite în apropiere, printre care și fragmente de ceramică spaniolă.

O parte din lemnul folosit în construcția acestui vas provine de la specii de chiparos din America Centrală. Acest lucru arată că vasul a fost construit cu materii prime provenite dintr-o colonie spaniolă din Caraibe. În plus, La Fortuna este singurul vas spaniol despre care se știe că s-a scufundat în această zonă.

Printre sutele de obiecte găsite pe fundul mării se numără „cioburi ceramice, sticle, pipe din lut pentru tutun, un instrument pentru tăiat din cupru, cepuri de butoaie și doage, pânză de vele, resturi de încălțări din piele, posibile fragmente de haine și oase de animale măcelărite”.

Celelalte trei epave rămân încă un mister. Toate prezintă detalii de construcție și artefacte care sugerează că au fost folosite în secolul al XVIII-lea.

Procesul de eroziune costală a avut un impact dramatic asupra sitului arheologic, împrăștiind rămășițele acestor vase pe o zonă extinsă.

Foto sus: Epava vasului de corsari spanioli La Fortuna (© ECU Program in Maritime Studies)

