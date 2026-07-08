Dovada unui abuz asupra unui copil, în urmă cu 6.000 de ani, descoperită de arheologi

Rămășițele fragile și grav afectate ale unui sugar care a trăit în urmă cu aproximativ 6.000 de ani în Mesopotamia ar putea reprezenta cel mai vechi caz documentat de abuz asupra unui copil din Orientul Mijlociu și unul dintre cele mai vechi cazuri cunoscute de acest fel din lume, potrivit unui nou studiu.

Cercetătorii au descoperit rămășițele sugarului în Siria, însă, la momentul morții sale, cândva între anii 4200 și 3900 î.Hr., acesta fusese înmormântat la Tell Brak, unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Cercetătorii consideră că dificultățile asociate urbanizării timpurii ar fi putut juca un rol în abuzul suferit de copil.

Cercetătorii au stabilit, pe baza dezvoltării dinților sugarului, că acesta avea între 6 și 9 luni în momentul decesului. Analiza rămășițelor, care au fost înhumate într-un cimitir destinat copiilor, aflat într-un cartier meșteșugăresc din perioada târzie a Epocii Cuprului, a arătat că sugarul avea patru coaste fracturate în apropierea sternului. Femurul drept prezenta o creștere anormală, iar pe ambele părți ale craniului existau leziuni poroase active. Aceste traumatisme indică faptul că oasele au fost supuse unor forțe externe intense și repetate, iar natura leziunilor nu se potrivește cu cea a unei căderi accidentale, au afirmat cercetătorii.

„Coastele nu ar trebui să se fractureze” la un copil atât de mic, a declarat pentru Live Science coautoarea studiului, Aleksandra Grzegorska, bioarheolog la Universitatea din Varșovia. Deși fracturile costale sunt relativ frecvente la adulți, la sugarii foarte mici ele reprezintă un indiciu puternic al abuzului asupra copilului, a explicat aceasta.

În studiul publicat în revista International Journal of Osteoarchaeology, Grzegorska și colegii săi au eliminat în mod sistematic alte posibile explicații pentru aceste leziuni, inclusiv rahitismul, scorbutul, traumatismele produse la naștere și tusea violentă provocată de boli precum tuberculoza. Cercetătorii au considerat improbabile deficiențele de vitamine, având în vedere că Mesopotamia antică beneficia de multă lumină solară și de produse agricole proaspete datorită solului fertil dintre cele două fluvii. Fracturile produse la naștere se vindecă, de regulă, în câteva săptămâni la sugari, iar măsurătorile privind densitatea și dezvoltarea osoasă ale copilului corespundeau celor ale altor copii din aceeași perioadă, ceea ce indică faptul că acesta nu suferea de o afecțiune scheletică preexistentă.

Pentru a evalua cât de neobișnuite erau aceste leziuni, echipa a comparat rămășițele sugarului cu cele ale altor copii descoperiți în același cimitir. Niciunul dintre ceilalți copii ale căror coaste erau suficient de bine conservate nu prezenta fracturi similare, ceea ce face ca acest caz să fie unul ieșit din comun în cadrul populației locale.

Potrivit Aleksandrei Grzegorska, este probabil ca sugarul să fi fost victima unei „violențe exercitate de îngrijitor”. Acest termen este folosit deoarece dovezile nu permit identificarea persoanei care a provocat rănile și nici confirmarea intenției.

„Nu dorim să acuzăm o anumită persoană”, a spus cercetătoarea, subliniind că în multe culturi antice copiii erau crescuți de mai mulți membri ai familiei, nu doar de părinți.

Ea a adăugat că alte indicii care ar fi putut clarifica circumstanțele în care sugarul a fost rănit lipsesc în acest caz. Vindecarea parțială a fracturilor arată faptul că sugarul a supraviețuit o perioadă după ce rănile i-au fost provocate, ceea ce indică faptul că traumatismele nu au fost imediat fatale.

În perioada în care a murit copilul, Tell Brak se transforma într-un oraș, iar autorii studiului au sugerat că stresul asociat urbanizării timpurii și, posibil, diminuarea sprijinului oferit de familia extinsă ar fi putut contribui la apariția violenței. Grzegorska a remarcat că, la câteva secole după moartea sugarului, tulburările generate de dezvoltarea orașului par să fi dus la decese în masă, cel mai probabil cauzate de conflicte violente.

Cazurile documentate de abuz asupra copiilor rămân extrem de rare în registrul arheologic, doar câteva exemple fiind identificate anterior în locuri precum Egipt, Franța și Lituania.

Situl Tell Brak din Mesopotamia, unul dintre cele mai vechi orașe din lume (© Arkadiusz Sołtysiak)

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