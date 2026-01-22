Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)

Două morminte și un sanctuar al lui Hercule vechi de 2.400 de ani, descoperite în afara zidurilor Romei

📁 Roma, măreţia şi declinul său
Autor: Redacția
🗓️ 22 ianuarie 2026

Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, vechi de peste 2.400 de ani, au fost descoperite lângă Via Pietralata, în nord-estul Romei moderne.

Mormintele subterane, de tip cameră funerară, se aflau împreună într-un complex funerar și în apropierea a ceea ce pare să fi fost un sanctuar dedicat semizeului grec Hercule, un simbol popular de protecție pentru romani. Săpăturile au scos la iveală și un tronson de drum antic, precum și două mari bazine sau rezervoare monumentale, care probabil erau folosite în ceremonii sacre, relatează Live Science.

Prin aceste descoperiri, suburbiile Romei „se dezvăluie ca depozitare ale unor amintiri profunde, încă de explorat”, a declarat Daniela Porro, arheologul-șef al guvernului pentru Roma, într-un comunicat.

Dovezi ale unei ocupări antice în zona Via Pietralata au fost descoperite încă din anii 1990, iar săpăturile în zona sanctuarului au început în 2022, sub conducerea arheologului Fabrizio Santi. Zona se afla în afara zidurilor Romei antice, dar astăzi este un cartier al orașului modern.

De atunci, arheologii au descoperit monede de bronz care indică faptul că sanctuarul a fost utilizat între secolele al V-lea sau al IV-lea î.Hr., deși arheologii nu sunt de acord asupra datării exacte, și secolul I d.Hr., când Roma devenise un imperiu.

Unele relatări din presă au susținut că descoperirile ar fi inclus șase statuete de bronz ale lui Hercule, însă rapoartele Ministerului Culturii din Italia nu menționează astfel de obiecte. De fapt, sanctuarul avea cândva o statuie centrală, dar aceasta lipsește în prezent, se arată în comunicat.

Mormintele ar putea reprezenta dovezi ale faptului că zona a fost locuită de o familie înstărită. Unul dintre mormintele recent descoperite conține un sarcofag din piatră și trei urne de incinerație, iar celălalt adăpostește scheletul unui bărbat adult.

Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Imaginea 1/5: Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)
Două morminte ale elitei din perioada Republicii Romane, descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Italia)

Cele două bazine sau rezervoare din piatră au fost construite la peste 100 de ani după morminte. Cel mai mare avea peste 28 de metri lungime, aproximativ 10 metri lățime și circa 2,1 metri adâncime, în timp ce celălalt era puțin mai mic, dar aproape de două ori mai adânc.

„Ar putea fi structuri legate de ritualuri sau, mai puțin probabil, de activități productive ori de colectarea apei. Un studiu științific amănunțit ne va permite să contextualizăm aceste descoperiri și să înțelegem rolul lor în peisajul antic”, a spus Santi.

Drumul antic a fost un element-cheie al sitului, a mai precizat el. Acesta ducea către o mică clădire de cult numită sacellum (termen latin pentru „sanctuar”), dedicată unei divinități - probabil eroului divinizat Hercule (versiunea romană a eroului grec Heracle), a cărui venerare era populară în acea zonă.

