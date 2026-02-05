Două înmormântări rare din mileniul al V-lea î.Hr., descoperite în Iran

În timpul săpăturilor desfășurate la situl Chaparabad din Iran între anii 2021 și 2023, au fost descoperite două înmormântări fetale în vase ceramice aparținând culturii Dalma (începutul mileniului V î.Hr.).

Într-un studiu realizat de dr. Mahdi Alirezazadeh și dr. Hanan Bahranipoor, publicat în Archaeological Research in Asia, au fost analizate cele două înmormântări fetale excepțional de bine conservate descoperite la Chaparabad, în Iran. Deși au fost îngropați la doar câțiva metri distanță unul de celălalt, cele două înmormântări fetale prezintă tratamente funerare distincte, oferind perspective asupra practicilor funerare variabile ale culturilor preistorice din Asia de Sud-Vest, informează phys.org.

Înmormântările fetale sunt descoperite ocazional în timpul săpăturilor arheologice, însă rămân în mare parte subreprezentate în arheologie din cauza conservării slabe. Cu toate acestea, practica înmormântării fetușilor a fost documentată încă din perioada neolitică până în calcolitic (Epoca Cuprului, circa 5000-3000 î.Hr - n.r.) în Asia de Sud-Vest, de-a lungul Semilunii Fertile și pe Platoul Central al Iranului.

„Vasele funerare par să fi fost utilizate anterior pentru activități domestice cotidiene”, explică dr. Alirezazadeh.

Împreună cu alte ceramici descoperite la sit, aparținând atât culturii Dalma, cât și culturii Pisdeli (sfârșitul mileniului V î.Hr.), s-a stabilit că înmormântările au avut loc probabil într-o perioadă în care ambele culturi erau active, în jurul mijlocului mileniului V î.Hr.

Analiza scheletică și tratamentul funerar

Datorită stării excepționale de conservare a rămășițelor, a fost realizată o analiză detaliată, atât cantitativă, cât și calitativă.

Pe baza gradului de fuziune a oaselor și a lungimii oaselor lungi, s-a estimat că fetușii au murit între 36 și 38 de săptămâni de vârstă gestațională.

În ciuda proximității și a vârstei gestaționale similare, cei doi fetuși au primit tratamente funerare diferite. Unul a fost însoțit de ofrande funerare, inclusiv resturi de ovicaprine (oaie/capră), care au fost plasate atât în interiorul vasului, aproape de margine, cât și sub acesta. În plus, o piatră prelucrată a fost descoperită în apropierea mormântului. În schimb, celălalt a fost îngropat fără niciun obiect funerar și în afara bucătăriei, într-un spațiu de depozitare.

Dr. Alirezazadeh explică faptul că această variație poate reflecta tipare mai largi ale diversității înmormântărilor fetale din regiune în acea perioadă.

„Variabilitatea practicilor de înmormântare a copiilor este bine documentată în perioadele Dalma și Pisdeli (calcolitic): unii copii erau îngropați cu obiecte funerare, în timp ce alții nu”, explică dr. Alirezazadeh.

Viitoarele cercetări, inclusiv analizele ADN și de izotopi stabili aflate în desfășurare, ar putea oferi informații suplimentare. Descoperirea acestor două înmormântări subliniază complexitatea practicilor funerare preistorice.

Mai multe pentru tine...