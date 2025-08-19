Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Donald Trump s-a întâlnit cu liderii europeni la Casa Albă

Donald Trump începe pregătirile pentru un summit Putin-Zelenski, după întâlnirea cu liderii europeni

Istorie recentă
Autor: Redacția
19 august 2025

Președintele american Donald Trump va începe pregătirile pentru o întâlnire între președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și președintele rus, Vladimir Putin, care a respins până acum o astfel de reuniune, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu liderul de la Kiev și mai mulți lideri europeni.

Președintele rus a acceptat această viitoare întâlnire, care ar trebui să aibă loc în următoarele două săptămâni, în timpul unei conversații telefonice cu omologul său american, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz, unul dintre oficialii europeni invitați la Casa Albă, informează Agerpres.

„Suntem pregătiți pentru o întâlnire bilaterală cu Putin și, după aceea, ne așteptăm la o întâlnire trilaterală”, cu participarea lui Donald Trump, a declarat la rândul ucrainean Volodimir Zelenski, pentru presă.

Eventualele concesii teritoriale cerute Ucrainei de către Rusia sunt „o problemă pe care o vom lăsa între mine și Putin”, a adăugat el.

Donald Trump a precizat pe rețeaua sa Truth Social că întâlnirea, care se va desfășura într-un loc ce urmează să fie stabilit, va fi urmată de o trilaterală, prin participarea sa, având scopul de a pune capăt celor trei ani și jumătate de conflict din Ucraina.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul britanic Keir Starmer, premierul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron l-au însoțit, luni, Volodimir Zelenski, la Casa Albă.

Donald Trump și Vladimir Putin au s-au întâlnit, săptămâna trecută, la baza militară „Elmendorf-Richardson” din Anchorage, Alaska, pentru un summit istoric. Negocierile dintre președintele american și cel rus, într-un format restrâns, au durat aproximativ 3 ore, însă s-au încheiat fără un acord concret.

