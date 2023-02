Cum ar putea arata curtea Muzeului Național Brukenthal în viitor?

Parohia Evanghelica C.A., în calitate de proprietar, lucrează la realizarea documentației privind restaurarea Palatului Brukenthal din Piața Mare din Sibiu, conform unei informații publicate de Muzeul Național Brukenthal, pe pagina de Facebook a instituției.

Alexandru Constantin Chituță, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal, propune ca prima curte a Palatului Brukenthal din Piața Mare să fie acoperită cu un acoperiș de sticlă.

„În ultima vreme Parohia Evanghelica CA din Sibiu a lucrat, în calitate de proprietar la realizarea documentației privind restaurarea Palatului Brukenthal din Piața Mare. În acest sens, personal, am venit cu ideea că eu nu aș percepe realizarea acestui imobil fără a avea în vedere ca prima curte a Palatului Brukenthal din Piața Mare să fie acoperită cu un acoperiș de sticlă. În acest sens activitățile muzeului se pot dezvolta, vom putea avea o mai mare posibilitate a organizării diferitelor evenimente, de orice fel, pe întreaga durată a anului. Cu acest prilej și atlanții din portalul din interior sunt protejați. Sunt foarte multe exemple de acest gen în lumea întreagă de la Muzeul Louvru la British Museum, Metropolitan Museum etc. Trebuie să gândim dezvoltarea pe termen lung și să avem în vedere folosirea fiecărui spațiu la justa valoare. La fel pe lângă această simulare (foto sus - n.r) pe care am realizat-o cu o prietenă din București, Silvana Porojnicu, arhitect la TVR, avem în vedere și realizarea unor proiecte pentru punerea în valoare a spațiilor din podurile clădirilor. Sunt spații mari care în momentul de față nu sunt folosite. Sper că ideile noastre nu vor rămâne doar la stadiul de proiect", a declarat Alexandru Constantin Chituță, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a Muzeului Național Brukenthal.

