Comoara din adâncuri: Peste 1000 de monede recuperate de scafandri

Peste 1.000 de monede au fost recuperate de scafandri dintr-un naufragiu al unor corăbii spaniole, produs în largul coastei de est a Floridei în anul 1715.

Conform istoricilor, sute de marinari au dispărut în ocean, împreună cu aur și argint în valoare de peste 400 de milioane de dolari, informează Live Science.

Reprezentanții 1715 Fleet - Queens Jewels, o companie autorizată să se scufunde la epave și să desfășoare căutări, au precizat, într-un comunicat de presă, că au recuperat peste 1.000 de reali de argint și cinci escudo de aur, împreună cu alte artefacte rare din aur. Ambele tipuri de monede erau folosite în coloniile spaniole din cele două Americi.

„Fiecare monedă este o piesă de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură recuperare este atât rară, cât și extraordinară”, a declarat Sal Guttuso, director de operațiuni pentru 1715 Fleet - Queens Jewels, în comunicat.

Monedele au fost cel mai probabil bătute în coloniile spaniole din Mexic, Peru și Bolivia, conform comunicatului. Starea lor excepțională de conservare sugerează că au făcut parte dintr-o singură colecție care s-a scufundat și a fost rapid acoperită de nisip când una dintre nave a naufragiat.

→ Imaginea 1/5: Peste 1000 de monede recuperate de scafandri (© 1715treasurefleet.com)

Flota din 1715 fusese încărcată cu monede și alte produse din coloniile spaniole, iar cele 12 corăbii au plecat din Cuba în călătoria lor anuală înapoi spre Spania pe 24 iulie. După câteva zile de navigație, flota s-a confruntat cu un puternic uragan în largul coastei de est a Floridei. Unsprezece nave s-au scufundat, iar rămășițele lor au fost împrăștiate pe o întindere de 80 de kilometri. O parte din comoară a fost recuperată la scurt timp după dezastru, dar o mare parte a rămas sub ocean timp de secole.

Explorarea epavelor din 1715 a produs și alte descoperiri impresionante în ultimul deceniu. În 2015, scafandrii au găsit o monedă spaniolă extrem de rară, numită „regal tricentenar”, care fusese bătută pentru regele Filip al V-lea al Spaniei, împreună cu monede și lanțuri de aur în valoare de aproape 1 milion de dolari. Dar acea echipă, condusă de Eric Schmitt de la Booty Salvage, nu a raportat 50 de monede găsite în epavă. Autoritățile locale, care au colaborat cu FBI-ul, au reușit să recupereze majoritatea monedelor furate în 2024.

Diverse comori din flota naufragiată sunt probabil încă ascunse sub ocean. Se spune că flota transporta bijuterii care proveneau din zestrea celei de-a doua soții a lui Filip al V-lea, inclusiv un inel cu smarald de 74 de carate și cercei cu perle de 14 carate.