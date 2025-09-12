Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Colocviile CNSAS: „Intelectualii români și atracția comunismului. Cazul Aurel Pampu”

📁 Expoziţii, Festivaluri, Conferințe
Autor: Redacția
🗓️ 12 septembrie 2025

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) organizează al patrulea eveniment din seria conferințelor „Colocviile CNSAS”. Evenimentul cu tema „Intelectualii români și atracția comunismului. Cazul Aurel Pampu” va avea loc 1 octombrie 2025, ora 15:00, la ARCUB – Casa Eliad (Bd. Mircea Vodă, nr. 5, București).

Conferința este susținută de Alina Ilinca și Liviu Marius Bejenaru, consilieri superiori în cadrul Direcției Cercetare, Expoziții, Publicații din CNSAS.

Evenimentul va aborda problematica angrenării unor intelectuali români în mișcarea comunistă internațională, cu precădere asupra cazului Aurel Pampu, implicat inclusiv în Rezistența franceză împotriva nazismului, precizează CNSAS.

Invitați speciali:

• Dr. Cristian Vasile, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București

• Lect. Dr. Daniela Popescu, Facultatea de Istorie din București

• Ion M. Ioniță – redactor-șef Historia

Prin această inițiativă, CNSAS își propune să stimuleze dezbateri academice și să contribuie la o mai bună înțelegere a trecutului represiv și a influenței serviciilor secrete asupra societății românești.

