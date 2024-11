Codex Aureus, cel mai valoros manuscris din România, expus pentru prima dată în ultimul sfert de secol

Codex Aureus, cel mai cunoscut și important manuscris medieval occidental anluminat aflat într-o colecție din România, la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, vechi de peste 1.200 de ani și aflat de anul trecut pe Lista UNESCO, a fost expus, sâmbătă, pentru prima dată în ultimul sfert de secol, în cadrul unui eveniment festiv.

Codex Aureus nu a fost niciodată expus pentru public în România, putând fi văzut în 1999, în Germania, cu ocazia unei expoziții care a reunit toate cele patru fragmente ale Evangheliarului din Lorsch, aflate astăzi la Roma, Londra și Alba Iulia.

Există toate premisele ca publicul român să poată vedea manuscrisul original luna viitoare, dar până atunci, de Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România, el a fost prezentat în condiții speciale, într-un cadru restrâns, în Aula Magna, într-un eveniment festiv găzduit de Biblioteca Batthyaneum dedicat intrării Codex-ului în patrimoniul UNESCO, „Memoria Lumii”.

Directorul general al Bibliotecii Naționale a României, Adrian Cioroianu, a punctat că acest manuscris de o valoare inestimabilă presupune condiții absolut aparte de păstrare.

„A fost adus azi dimineață (sâmbătă - n.r.) în această sală. Sala de tezaur în care este păstrat are între 17,5 și 15,5 grade Celsius temperatura. Umiditatea relativă trebuie păstrată în jur de 45%. În cursul unei zile, ea mai crește, mai scade. În funcție de sezonul de afară, temperatura de acolo este puțin mai mică sau mai mare. (...). Aici, înainte să intrăm, a trebuit să scădem temperatura cu 2 grade, pentru că, evident, ea a urcat în timpul în care noi stăm aici”, a explicat Adrian Cioroianu, conform Agerpres.

El a spus că manuscrisul a fost adus învelit într-un strat textil, lăsat două, trei ore până s-a acomodat la temperatura din Aula Magna, după care a fost scos din stratul textil și a fost pus într-o vitrină, de asemenea specială.

Directorul general al Bibliotecii Naționale a României a anunțat că, alături de Cristian Mladin, șef birou în cadrul Bibliotecii Batthyaneum, și-a propus un proiect pilot, astfel ca, în cursul lunii decembrie, timp de două ore, publicul să aibă acces, în câteva zile, la manuscris în condiții securizate.

Tot sâmbătă, ministrul Culturii, Raluca Turcan, și Adrian Cioroianu au dezvelit plăcuța UNESCO de pe fațada Bibliotecii și a avut loc decernarea formală a diplomei UNESCO de către secretarul de stat pentru relații interinstituționale din Ministerul de Externe, Janina Sitaru, către conducerea Bibliotecii Naționale a României.

Biblioteca Batthyaneum, restaurare de 16 milioane de euro

Biblioteca Batthyaneum, unde se află cea mai valoroasă colecție de manuscrise medievale occidentale de pe teritoriul României, inclusiv Codex Aureus, va fi restaurată printr-o investiție de 16 milioane de euro, a anunțat, sâmbătă, la Alba Iulia, ministrul Culturii, Raluca Turcan.

„Acum două zile a fost încheiat un acord de împrumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), prin care am obținut finanțare pentru restaurarea Bibliotecii Batthyaneum. Investiția este de 16 milioane de euro. (...). În momentul în care am început contractul de negociere cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, am cerut Institutului Național al Patrimoniului să intrăm cu faza de proiectare, astfel încât atunci când îți vine finanțarea să poți să începi lucrările. (...). Am semnat deja acordul de finanțare pentru proiectarea refacerii acestei biblioteci. În momentul în care se termină proiectarea, putem începe lucările de execuție”, a declarat sâmbătă, la Biblioteca Batthyaneum, ministrul Culturii.

Raluca Turcan a menționat că o condiție obligatorie din contractul de împrumut cu BDCE-ul este ca Biblioteca să fie în proprietatea statului român.

Ea a precizat că a urmărit toate demersurile legale între Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia și statul român și că, în momentul de față, a primit certificări că nu există litigii pe rol.

Biblioteca Batthyaneum, care funcționează din secolul al XVIII-lea în fosta biserică trinitariană din Alba Iulia, nu a putut fi restaurată până acum, ea făcând obiectul unui litigiu în justiție.

Foto: © Facebook / Biblioteca Batthyaneum

Mai multe pentru tine...