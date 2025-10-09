Centenarul Palatului Culturii din Iași – o bijuterie arhitecturală celebrată în timbre

Romfilatelia și Poșta Română lansează vineri, 10 octombrie, o emisiune filatelică aniversară dedicată celor 100 de ani ai Palatului Culturii din Iași, simbol emblematic al orașului și reper al patrimoniului românesc.

Ridicat pe locul fostelor curți domnești medievale (atest. 1434) și al vechiului palat neoclasic al lui Alexandru Moruzi (1806–1812), edificiul a prins contur după ce Regele Carol I a promis sprijin pentru construirea unui nou Palat Administrativ și de Justiție. În 1907, proiectul semnat de arhitectul Ion D. Berindei a fost aprobat, iar în 1914 clădirea domina deja peisajul Iașului, scrie Romfilatelia, pe pagina de Facebook a instituției.

După întreruperea lucrărilor în Primul Război Mondial, Palatul Justiției și Administrativ a fost inaugurat la 11 octombrie 1925, în prezența Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria.

Din 1955, Palatul găzduiește Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, care reunește patru muzee:

Muzeul de Artă

Muzeul Etnografic al Moldovei

Muzeul de Istorie a Moldovei

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”

Emisiunea filatelică include patru mărci poștale de colecție:

3 Lei – acuarela Palatului (1924) și portretul arhitectului I.D. Berindei

4 Lei – Palatul și statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare

5,50 Lei – Holul de Onoare și stema decorativă

25 Lei – vedere nocturnă a fațadei și celebrul ceas al Turnului Central

Plicul „prima zi” completează colecția cu detalii ale Turnului Central (55 m), statuia lui Ștefan cel Mare și emblema Complexului Muzeal.