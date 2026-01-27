Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Unealtă din lemn veche de 430.000 de ani (© Katerina Harvati, Nicholas Thompson)

Cele mai vechi unelte din lemn descoperite până în prezent

📁 Preistorie
Autor: Redacția
🗓️ 27 ianuarie 2026

Două artefacte descoperite pe malul unui lac din Grecia sunt cele mai vechi unelte din lemn identificate până acum și datează de acum aproximativ 430.000 de ani.

Unul dintre ele este un băț subțire, de aproximativ 80 de centimetri lungime, care ar fi putut fi folosit pentru săpat în noroi. Celălalt este un obiect mai mic și mai misterios, ținut în mână, realizat din lemn de salcie sau plop, care ar fi putut fi folosit pentru modelarea uneltelor din piatră, potrivit unui studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Oamenii de știință cred că oamenii preistorici foloseau o gamă largă de unelte realizate din piatră, os și lemn. Însă este deosebit de dificil să fie găsite dovezi ale uneltelor din lemn în prezent, deoarece lemnul putrezește foarte repede. Astfel de unelte se păstrează doar în medii specifice, precum gheața, peșterile sau sub apă, relatează phys.org.

Cele mai recente unelte, descoperite în bazinul Megalopolis din Grecia, au fost probabil îngropate rapid de sedimente și conservate de-a lungul timpului într-un mediu umed. De-a lungul anilor, cercetătorii au găsit în acel loc și alte vestigii, inclusiv unelte din piatră și oase de elefant cu urme de tăieturi. Deși uneltele din lemn nu au fost datate direct, situl are o vechime de aproximativ 430.000 de ani, ceea ce oferă indicii despre vârsta obiectelor.

Unealtă din lemn veche de 430.000 de ani (© Katerina Harvati, Dimitris Michailidis)
Unealtă din lemn veche de 430.000 de ani (© Katerina Harvati, Dimitris Michailidis)

„Întotdeauna am fost încântată de faptul că pot atinge aceste obiecte”, a declarat autoarea studiului, Annemieke Milks, de la Universitatea din Reading.

Până în prezent, nu au fost descoperite rămășițe umane la sit, așa că nu este clar cine a folosit aceste unelte. Este posibil să fi aparținut neandertalienilor, unor strămoși timpurii ai oamenilor moderni sau altor hominizi.

Situl din Grecia probabil ascunde și alte comori din trecut care așteaptă să fie descoperite, a declarat arheologul Jarod Hutson de la Muzeul Național de Istorie Naturală al Institutului Smithsonian. Totuși, aspectul modest al acestor două unelte noi le face mai greu de interpretat.

„Este dificil să te entuziasmezi în legătură cu ele, pentru că nu par imediat a fi unelte din lemn. Și nu știm la ce erau folosite”, a spus Hutson, care nu a fost implicat în noul studiu.

Alte exemple de unelte din lemn preistorice includ un set de sulițe din Germania și bețe de săpat din China, vechi de 300.000 de ani, care ar fi putut fi folosite pentru recoltarea plantelor.

Noua descoperire oferă o perspectivă rară asupra varietății de unelte folosite pentru supraviețuire — o privire asupra unui „aspect puțin cunoscut al tehnologiei oamenilor timpurii”, a declarat într-un e-mail autoarea studiului, Katerina Harvati, de la Universitatea din Tübingen.

Foto sus: Unealtă din lemn veche de 430.000 de ani (© Katerina Harvati, Nicholas Thompson)

