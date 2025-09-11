Înmormântările din Epoca Pietrei din Letonia contrazic se știam - femei și copii îngropați cu unelte

Un studiu recent asupra cimitirului Zvejnieki din nordul Letoniei – unul dintre cele mai mari situri funerare din Epoca Pietrei din Europa – a scos la iveală informații senzaționale despre utilizarea uneltelor de piatră în ritualurile de înmormântare. Cercetarea, realizată în cadrul proiectului Stone Dead, coordonat de dr. Aimée Little de la Universitatea din York, arată că uneltele de piatră nu erau asociate exclusiv bărbaților, așa cum se credea până acum, ci erau depuse la fel de frecvent în mormintele femeilor, copiilor și vârstnicilor.

Înmormântările din Epoca Pietrei din Letonia contrazic stereotipurile de gen: femei și copii îngropați cu unelte de piatră Reconstituire grafică a mormântului colectiv 263, 264 și 264a. Credit: A. Petrović et al., PloS One (2025)

Cimitirul Zvejnieki, utilizat timp de peste 5.000 de ani, conține mai mult de 330 de morminte cu peste 350 de indivizi. Deși cercetările anterioare s-au concentrat asupra resturilor scheletice sau asupra bunurilor funerare precum pandantive din dinți de animale, artefactele de piatră – considerate în general strict utilitare – nu au fost investigate în detaliu.

Folosind o abordare multiproxy, care a luat în considerare date geologice, tehnologice, funcționale, spațiale și de depunere, cercetătorii au reconstituit modul în care uneltele erau realizate, folosite și uneori intenționat sparte ca parte a ritualurilor funerare.

Analiza a arătat că unele unelte litice erau folosite pentru prelucrarea pieilor de animale, dar altele par să fi fost create special pentru a fi depuse în morminte, uneori chiar frânte înainte de îngropare. Copiii se numără printre cei mai frecvenți destinatari ai acestor bunuri funerare litice, ceea ce sugerează că uneltele aveau o valoare simbolică, nu doar practică. Femeile erau de asemenea îngropate în mod repetat cu unelte de piatră, contrar ideilor anterioare despre rolurile de gen în societățile preistorice și tendinței de a descrie femeile ca fiind implicate în principal în activități domestice.

Înmormântările din Epoca Pietrei din Letonia contrazic stereotipurile de gen: femei și copii îngropați cu unelte de piatră Unelte din Epoca Pietrei. Credit: A. Petrović et al., PloS One (2025)

„Această cercetare răstoarnă vechiul stereotip al ‘Bărbatului Vânător’, care a dominat mult timp studiile despre Epoca Pietrei și a influențat, uneori, chiar și modul în care erau determinați copiii după sex, pe baza faptului că primeau unelte litice”, a declarat dr. Little.

Studiul subliniază și importanța rigoarei metodologice în cercetarea arheologică. Prin examinarea detaliată a ansamblurilor litice împreună cu datele funerare, oamenii de știință pot înțelege mai bine semnificația simbolică și practică a acestor artefacte.

Cercetătorii recomandă ca studiile viitoare să vizeze comparația între uneltele descoperite în cimitire și cele din așezări, precum și integrarea datelor litice cu alte categorii de bunuri funerare, pentru a construi o imagine mai completă a practicilor mortuare din Epoca Pietrei.

Concluziile arată că uneltele de piatră erau departe de a fi simple instrumente cotidiene – ele reprezentau puncte centrale ale ritualurilor și comemorărilor legate de moarte.