„Cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic” / VIDEO

Arheologii din Mexic au descoperit un mormânt vechi de 1.400 de ani aparținând culturii zapotece, care prezintă detalii remarcabil de bine conservate, inclusiv o sculptură a unei bufnițe cu ochii mari, având un bărbat în cioc, picturi murale multicolore și sculpturi cu caracter calendaristic.

Oficialii au găsit mormântul după ce au investigat un raport anonim privind jafuri la sit. Ancheta lor a scos la iveală „cea mai importantă descoperire arheologică din ultimul deceniu în Mexic”, a anunțat președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum Pardo, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 23 ianuarie, informează Live Science.

Mormântul a fost descoperit în San Pablo Huitzo, o municipalitate din Oaxaca, în sudul Mexicului, în anul 2025. Acesta datează din jurul anului 600 d.Hr., perioadă în care populația indigenă zapotecă prospera în zonă. Civilizația zapotecă a fost întemeiată în jurul anului 700 î.Hr. și s-a prăbușit în urma cuceririi spaniole din 1521. Cu toate acestea, sute de mii de persoane care vorbesc limba zapotecă trăiesc și astăzi în Mexic.

La intrarea în mormântul recent anunțat, arheologii au descoperit o bufniță mare sculptată, al cărei cioc se deschide pentru a dezvălui chipul unui nobil zapotec. În cultura zapotecă antică, bufnița reprezenta moartea și puterea, sugerând că aceasta ține în gură portretul strămoșului căruia îi este dedicat mormântul, potrivit unui comunicat al Institutului Național de Antropologie și Istorie din Mexic (INAH).

În interiorul mormântului, pragul dintre două încăperi este marcat de o intrare bogat sculptată. Partea superioară prezintă o grindă orizontală realizată din plăci de piatră gravate cu „nume calendaristice”, un sistem de denumire în care zeii și persoanele importante primeau un simbol specific asociat datei lor de naștere. De o parte și de alta a intrării se aflau figuri gravate ale unui bărbat și ale unei femei, care ar putea reprezenta strămoși înmormântați în mormânt sau gardieni ai palatului, potrivit declarației INAH.

Pereții camerei funerare au păstrat picturi murale multicolore în alb, verde, roșu și albastru. Acestea înfățișează o procesiune funerară cu persoane care poartă saci de „copal”, o rășină de copac arsă ca tămâie în timpul ceremoniilor din Mezoamerica prehispanică.

Mormântul bogat decorat reprezintă o „descoperire excepțională datorită nivelului său de conservare și a informațiilor pe care le oferă despre cultura zapotecă: organizarea sa socială, ritualurile funerare și viziunea asupra lumii, păstrate în arhitectură și pictura murală”, a declarat Claudia Curiel de Icaza, ministrul Culturii din Mexic, în comunicat.

În prezent, o echipă interdisciplinară a INAH lucrează la conservarea și protejarea mormântului, iar cercetări suplimentare vor aborda dovezile ceramice, iconografia și puținele rămășițe umane recuperate din mormânt.

Foto sus: Mormânt zapotec vechi de 1.400 de ani, descoperit în Mexic (© INAH)

