Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Paris (© Pixabay)

Catacombele Parisului, redeschise pentru vizitatori

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 14 aprilie 2026

Catacombele Parisului au fost redeschise pentru vizitatori, fiind de acum mai bine protejate și înzestrate cu noi echipamente, după ce au rămas închise timp de aproximativ șase luni.

Datorită noilor instalații tehnice, precum sisteme moderne de tratare a aerului, Catacombele Parisului sunt de acum mai bine conservate decât erau în trecut, informează Agerpres.

Directoarea muzeului, Isabelle Knafou, a explicat că situl este în continuare fragil: în coridoarele umede, unde umiditatea este de aproximativ 90%, microorganismele se depun pe oase și le atacă. În plus, dioxidul de carbon și bacteriile, aduse de cei până la 600.000 de vizitatori pe an, alterează climatul delicat din interiorul labirintului.

Iluminarea bine direcționată scoate la iveală structuri care erau parțial ascunse în întuneric în trecut, inclusiv profunzimea ansamblului monumental și întinderea totală a arhitecturii construite din oase.

Catacombele Parisului sunt un vast labirint subteran situat sub capitala Franței, cu o istorie care îmbină nevoia practică și misterul.

Originea lor datează din epoca romană, când subsolul orașului (pe atunci Lutetia) era folosit pentru extragerea calcarului. Aceste cariere au furnizat materialele necesare pentru construirea clădirilor pariziene timp de secole, lăsând în urmă o rețea extinsă de galerii subterane.

În secolul al XVIII-lea, Parisul se confrunta cu o problemă gravă: cimitirele erau supraaglomerate, în special cel cunoscut ca Cimitirul Inocenților. Din cauza condițiilor insalubre și a riscurilor pentru sănătatea publică, autoritățile au decis să mute rămășițele umane în carierele abandonate.

În 1786, a început transferul osemintelor în catacombe, într-un proces care a durat mai mulți ani. Oasele a milioane de oameni au fost aduse aici și aranjate metodic, formând ziduri și structuri impresionante. Acest loc a devenit astfel unul dintre cele mai neobișnuite osuare din lume.

În secolul al XIX-lea, catacombele au fost reorganizate și chiar deschise publicului într-o formă limitată. De atunci, ele au devenit o atracție turistică celebră, administrată astăzi de Muzeele Parisului.

Astăzi, Catacombele Parisului se întind pe sute de kilometri (deși doar o mică parte este accesibilă vizitatorilor) și atrag anual sute de mii de turiști. Ele rămân un simbol fascinant al istoriei orașului, amintind atât de trecutul său urban, cât și de relația complexă dintre viață și moarte.

