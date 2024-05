Cât de sofisticate erau armele din lemn în Paleolitic?

Caracterul sofisticat al armelor din lemn descoperite în situl Schöningen din centrul Germaniei au revoluționat ideile referitoare la oamenii care au trăit în Paleolitic, în urmă cu 300.000 de ani.

Un inventar al descoperirilor din sit, care a fost excavat la finalul anilor 1990, a scos la iveală deosebita pricepere a acestor oameni în fabricarea uneltelor din lemn.

Cele 187 de descoperiri scot la iveală un spectru larg de tehnici de prelucrare a lemnului, a precizat grupul de cercetători condus de Dirk Leder, din cadrul Biroului pentru monumente din Saxonia Inferioară, pentru revista americană „The Proceedings of the National Academy of Science (PNAS)”, citată de Agerpres.

Descoperirile, realizate într-o carieră de exploatare a lignitului, includ cel puţin 20 de arme de vânătoare şi alte 35 de unelte despre care se crede că ar fi fost pentru uz domestic, cum ar fi pentru pregătirea pieilor de animale.

Situl, care la acea vreme se afla pe malul unui lac, este faimos pentru suliţele de până la 2,5 metri lungime descoperite în perimetrul său. Acestea sunt cele mai vechi arme de vânătoare din lume. Alte şapte obiecte se crede că erau arme din lemn folosite la vânătoare.

„Armele de vânătoare nu erau simple beţe ascuţite la vârf, ci erau instrumente avansate tehnologic”, au precizat cercetătorii germani. Ei au mai spus că materialul brut folosit era mai ales potrivit pentru a oferi rigiditate şi elasticitate. „Nu se găsea în sit, ci trebuia procurat din altă parte, ceea ce necesită anticiparea unei nevoi apărute şi presupune planificare în profunzime”, au adăugat ei.

Descoperirile sunt dovada unei experienţe îndelungate în prelucrarea lemnului, inclusiv în folosirea unor proceduri complexe.

