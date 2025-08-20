Cartea „Românii la Stalingrad”, la pachet cu „Historia” de august
Pasionații de istoria celui de Al Doilea Război Mondial pot cumpăra volumul „Românii la Stalingrad” (de Adrian Pandea, Ion Pavelescu și Eftimie Ardeleanu) la pachet cu ediția de august a „Historia”, disponibilă la toate punctele de vânzare a presei până pe 14 septembrie.
„Pentru români Stalingradul se asociază cu o dublă tragedie, pentru a folosi o sintagmă consacrată. Prima tragedie s-a consumat pe câmpurile de luptă din Cotul Donului, Stepa Calmucă și de la Stalingrad și a avut drept rezultat peste 100 000 de morți și prizonieri. Cea de-a doua — mult mai profundă și mai persistentă a avut loc însă în conștiința poporului român care, timp de aproape 50 de ani, a fost lipsit de posibilitatea de a-și plânge morții, și, ceea ce este și mai grav, de a cunoaște adevărul. A curs multă cerneală despre bătălia de la Stalingrad dar adevărul despre participarea noastră la această confruntare gigantică nu a ajuns încă la îndemâna publicului român”, notează autorii.
