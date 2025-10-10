Berea condimentată cu substanțe psihedelice care a contribuit la dezvoltarea unei civilizații preincașe

La dezvoltarea civilizației preincașe Wari a contribuit și o bere condimentată cu substanțe psihedelice, conform unui nou studiu publicat în „La Revista de Arqueologia Americana”.

Civilizația Wari a înflorit între anii 600 și 1000 și este cunoscută pentru practicarea mumificării, sacrificiile umane și artefactele elaborate create din aur, argint și bronz. De asemenea, această civilizație a construit orașe precum Huari și Pikillaqta, care conțineau temple și locuințe pentru elite și a controlat o mare parte din Peru, precum și părți din Argentina și Chile, relatează Live Science.

În noul studiu, cercetătorii sugerează că liderii Wari au folosit substanțe psihedelice dizolvate în bere pentru a ajuta la creșterea imperiului lor. Ei explică faptul că persoanele care consumau această bere simțeau efectele pe termen lung, de ordinul zilelor sau chiar săptămânilor și că sărbătorile comune unde se consuma această bere aduceau oamenii împreună.

Autorii studiului au remarcat că rămășițele semințelor de la o plantă numită Anadenanthera colubrina (cunoscută și sub numele de vilca) au fost găsite în siturile Wari, inclusiv în apropierea vaselor cu urme de bere obținută dintr-o plantă numită Schinus Molle. Amestecarea vilca, despre care se știe că produce un efect psihedelic, cu berea ar fi diminuat din intensitatea acestui efect dar ar fi prelungit starea de euforie, conform lui Justin Jennings, curator al arheologiei din America de Sud la Royal Ontario Museum și coautor al studiului.

În lucrare, autorii au remarcat că studiile științifice ale psihedelicelor care acționează în mod similar au arătat că oamenii care le consumă tind să prezinte „mai multă deschidere și o mai mare empatie”.

Aceste trăsături „ar fi fost extrem de dezirabile pentru un sistem politic Wari care depindea de interacțiuni față în față, de rutină, între oameni care au fost cândva străini sau chiar dușmani”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

Oamenii ar fi bătut berea psihedelică împreună la sărbătorile comune ținute în zone închise la reședințele oficialilor Wari. Această experiență comună ar fi îmbunătățit evenimentul, au spus cercetătorii.

„Când oaspeții soseau în așezările Wari, erau conduși în niște spații terasate în care nu încăpeau confortabil decât câteva zeci de oameni”, a scris echipa.

„Cu excepția unui petic de cer care rămânea descoperit, aceste spații erau împrejmuite de pereți înalți, iar oaspeții și localnicii Wari petreceau acolo timp îndelungat, bând, mâncând, vorbind și rugându-se”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

„Orele pe care participanții le petreceau împreună reprezentau o experiență colectivă de neuitat care întărea legăturile dintre participanți”, au adăugat ei.

Astfel, utilizarea obișnuită și răspândită a berii psihedelice a jucat un rol cheie în consolidarea puterii politice a Imperiului Wari, a declarat Jacob Keer, un cercetător independent și coautor al lucrării.

„Efectele psihologice pe termen lung ale consumului de bere vilca de câteva ori pe an ar fi putut constitui un nou normal cognitiv, insuflând deschidere și empatie crescute în participanții la sărbătoare”, au scris cercetătorii în lucrarea lor.

„În contextul unui imperiu în expansiune în care violența și animozitatea erau obișnuite, efectele persistente ale consumului ar fi putut fi integrale pentru legitimizarea și consolidarea puterii Wari”.

Cu toate acestea, cercetători care nu au fost implicați în acest studiu au avut reacții diferite la concluziile din lucrare. Patrick Ryan Williams, directorul Școlii de evoluție umană și schimbări sociale la Universitatea de Stat din Arizona, a declarat că echipa a prezentat o ”ipoteză interesantă”, dar a avertizat că nu putem fi siguri că vilca era de fapt amestecată în bere.

Foto sus : © José Ochatoma / anthropology.net

