Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)

Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 20 octombrie 2025

Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani a fost găsită pe un fragment ceramic descoperit lângă un izvor sărat din județul Neamț, conform arheologului Vasile Diaconu.

„Așa arată amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani (foto sus -n.r.), care s-a conservat pe un fragment ceramic descoperit lângă un izvor sărat din județul Neamț. De ce este importantă o astfel de ,,amprentă"? Tocmai pentru că ne spune ceva despre mediul natural al acelei perioade și ne relatează o mică secvență din vegetația acelor vremuri. Dimensiunile seminței sunt de aprox. 2 mm și observațiile preliminare indică apartenența la genul Chenopodium, dar analizele ulterioare vor aduce lămuririle necesare. Acest gen este asociat culturilor agricole de cereale, în special, ceea ce ne confirmă faptul că ceramica descoperită de noi era confecționată departe de locul unde a fost identificată și care se află într-o zonă montană”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.

Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița (© Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud)
📁 Istorie Medievală Românească
Descoperiri arheologice în Turnul Dogarilor din cetatea medievală Bistrița / FOTO
20220823213546!Regina Maria a Romaniei (1) jpg
📁 Istorie Modernă Românească
Puterea unui simplu „da“
Cercetări arheologice în centrul Capitalei (© Facebook / Muzeul Curtea Veche)
📁 Istorie Urbană
Descoperiri arheologice în centrul Bucureștiului / FOTO
fantana jpg
📁 Roma, măreţia şi declinul său
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
Muzeul Luvru (foto: Pixabay)
📁 Muzee
Jaf la Muzeul Luvru: Bijuterii de o „valoare inestimabilă”, furate de hoți
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Au fost descoperite adevăratele origini ale ţiganilor
Piatra funerară a unui soldat roman descoperită în orașul american New Orleans (© D. Ryan Gray / Preservation Resource Center of New Orleans)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Piatra funerară a unui soldat roman născut în Tracia, descoperită în America
Un sicriu de zinc, descoperit în curtea Bisericii Mavrogheni (© Muzeul Municipiului București)
📁 Istorie Urbană
Descoperire neobișnuită în curtea Bisericii Mavrogheni din București
deschidere site octombrie H285 jpg
O istorie regală, monastică și penitenciară, în „Historia” de octombrie