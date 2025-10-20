Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț

Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani a fost găsită pe un fragment ceramic descoperit lângă un izvor sărat din județul Neamț, conform arheologului Vasile Diaconu.

„Așa arată amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani (foto sus -n.r.), care s-a conservat pe un fragment ceramic descoperit lângă un izvor sărat din județul Neamț. De ce este importantă o astfel de ,,amprentă"? Tocmai pentru că ne spune ceva despre mediul natural al acelei perioade și ne relatează o mică secvență din vegetația acelor vremuri. Dimensiunile seminței sunt de aprox. 2 mm și observațiile preliminare indică apartenența la genul Chenopodium, dar analizele ulterioare vor aduce lămuririle necesare. Acest gen este asociat culturilor agricole de cereale, în special, ceea ce ne confirmă faptul că ceramica descoperită de noi era confecționată departe de locul unde a fost identificată și care se află într-o zonă montană”, scrie arheologul Vasile Diaconu, pe pagina personală de Facebook.