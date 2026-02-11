Alexandria de pe Tigru: Redescoperirea orașului pierdut al lui Alexandru cel Mare

Care a fost importanța politică și economică a orașului antic Alexandria de pe Tigru? Cum era organizat orașul? Și cum arată cultura materială a acestui centru internațional de comerț?

Acestea sunt întrebările la care Stefan Hauser, profesor de arheologie a Mediteranei antice și a Orientului Apropiat la Universitatea din Konstanz, împreună cu colegii săi britanici Jane Moon, Robert Killick și Stuart Campbell, lucrează din 2016. Cu ajutorul metodelor moderne de geofizică, a mii de imagini realizate cu drone și al unei cercetări sistematice de suprafață, cercetătorii au ajuns la concluzia că Alexandria de pe Tigru fusese o metropolă impresionantă informează phys.org.

„Ne-am dat seama că am descoperit, de fapt, echivalentul faimosului oraș egiptean Alexandria de pe Nil. În ambele locuri, Alexandru cel Mare a întemeiat un oraș într-o zonă unde marea deschisă se întâlnește cu râurile, adică cu sistemele de transport din interior”, explică Hauser.

„Timp de peste 550 de ani, Alexandria de pe Tigru, redenumită ulterior Charax Spasinou, a servit drept nod comercial central și centru politic în ceea ce astăzi este sudul Irakului. De aici, bogățiile Indiei, inclusiv mirodenii, lemn exotic precum palisandrul și pietre semiprețioase, dar probabil și mătase chinezească și multe alte mărfuri, ajungeau în marile centre urbane ale Babiloniei și chiar până în zona mediteraneană”, a precizat cercetătorul.

Se pare că dispariția orașului a fost, cel mai probabil, legată de schimbări geologice în mediul înconjurător. Există însă și alte motive pentru care arheologii au început abia recent să cerceteze Alexandria de pe Tigru.

„Pe lângă faptul că perioada de apogeu a Alexandriei aparținea unei epoci îndelung neglijate în cercetarea istorico-arheologică, locația sa, cunoscută astăzi sub numele de Jebel Khayyaber, a fost în mod tradițional foarte greu accesibilă. Se află la doar cincisprezece kilometri de granița cu Iranul. În timpul Primului Război din Golf dintre Iran și Irak, în anii 1980, regiunea a fost un câmp de luptă important. În ruinele orașului a fost construită o tabără militară”, spune Hauser.

Când echipa de arheologi a început să lucreze în zonă, organizația teroristă islamistă care se autointitula „Statul Islamic” controla încă mari porțiuni din nordul Irakului și Siriei, ceea ce a însemnat că cercetările au putut fi desfășurate doar în condiții de securitate extrem de stricte.

Cercetătorii au publicat detalii despre structura orașului, ascensiunea sa și motivele probabile ale declinului în articolul „Alexandria on the Tigris - the forgotten metropolis” („Alexandria de pe Tigru - metropola uitată” -n.r.) din revista online a Universității din Konstanz.

Foto sus: Zidurile fortificației Alexandriei de pe Tigru (© Charax Spasinou Project / Stuart Campbell 2017)

