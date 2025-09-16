Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Robert Redford, în 1971 (© NBC Television / Wikimedia Commons)

Actorul american Robert Redford a murit la vârsta de 89 de ani

Actorul și regizorul american Robert Redford a murit marți la vârsta de 89 de ani, în statul american Utah, informează publicația New York Times.

Robert Redford a fost unul dintre cei mai respectați și influenți actori și regizori americani, cu o carieră care s-a întins pe mai bine de șase decenii. A devenit cunoscut în anii '60 și '70 datorită unor roluri emblematice în filme precum „Butch Cassidy and the Sundance Kid” (1969), „The Sting” (1973), „All the President's Men” (1976) și „The Way We Were” (1973). Carisma și prezența sa elegantă pe ecran l-au transformat într-un simbol al Hollywood-ului clasic.

Ca regizor, a fost apreciat pentru debutul său în „Ordinary People” (1980), film care a câștigat patru premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun regizor. Ulterior, a regizat și produse filme precum „A River Runs Through It” (1992) și „Quiz Show” (1994).

În afara activității artistice, Redford este cunoscut pentru implicarea sa în protecția mediului și promovarea filmului independent. În 1981, a fondat Festivalul de Film Sundance, care a devenit unul dintre cele mai importante evenimente pentru cinematografia independentă din lume.

A primit numeroase distincții pentru întreaga sa carieră, inclusiv un Oscar onorific în 2002 pentru contribuțiile sale remarcabile la cinematografie.

