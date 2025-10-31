Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Mânăstirea Mihai Vodă, sediul Arhivelor Statului (© D.G.A.S., Ansamblul istoric Mihai Vodă. Documentar, Bucureşti, 1984)

31 octombrie - Ziua Arhivelor Naționale ale României

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția
🗓️ 31 octombrie 2025

În urmă cu 163 de ani, în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, în cadrul procesului de unificare administrativă a instituțiilor din Principatele Române au fost aduse laolaltă instituțiile de arhivă din Țara Românească cu cele din Moldova, înființându-se astfel Direcția Generală a Arhivelor Statului, sub conducerea lui Grigore Bengescu, în subordinea Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice.

Decretul 949 din 31 octombrie 1862, publicat în Monitorul Oficial nr 245 din 5 noiembrie 1862, stabilea noul cadru de funcționare pentru Arhivele Unite ale Statului român. Acestea erau organizate prin decret în „1. Despărțirea istorică și a Așezămintelor Publice, 2. Despărțirea de Stat sau Administrativă, Judecătorească și Legislativă”, sub autoritatea nou înființatei Direcții Generale. Arhivele Statului din Iași căpătau statutul de filială, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Mutate îndeobște prin camere din mănăstiri, Arhivele au primit ca prim sediu în 1864 tot o mănăstire, Mihai Vodă, din care astăzi se păstrează doar biserica. În timp, Arhivele au avut puterea de a impune în conștiința publică întreaga zonă: strada Arhivelor, dealul Arhivelor din cartierul Uranus.

Arhivele și-au dezvoltat în timp rețeaua teritorială și în teritoriile României Mari, astăzi având structuri în fiecare județ.

Foto: Facebook / Arhivele Naționale ale României
Foto: Facebook / Arhivele Naționale ale României

Din decembrie 1959, Direcția Generală a Arhivelor Statului a mai primit un sediu, în care funcționează și astăzi, recent reconsolidat.

Foto sus: Mânăstirea Mihai Vodă, sediul Arhivelor Statului (© ANR, Ansamblul istoric Mihai Vodă. Documentar, Bucureşti, 1984)

