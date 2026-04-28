Buziaș, locul primului ștrand modern cu ape minerale

Înființată în 1811, în județul Timiș, după descoperirea proprietăților curative ale izvoarelor cu ape minerale, stațiunea Buziaș a trecut prin ample transformări în secolul al XIX-lea, care au făcut-o una dintre cele mai atractive din Banat. Ștrandul său a fost construit în anul 1874 și este considerat primul ștrand european cu apă minerală.

„Renumele stațiunii ajunsese și la urechile împăratului Franz Josef, care a vizitat-o în 1898, împreună cu principele moștenitor Franz Ferdinand, cu prilejul unor manevre militare”, informează istoricul acesteia.

În Buziaș, colonada acoperită din parcul dendrologic al stațiunii ar fi fost construită pentru a-i oferi adăpost și un decor spectaculos împărătesei Sisi a Austriei.

„Element de mare spectaculozitate și frumusețe, colonada a fost începută în anul 1856 și a fost completată până în anul 1875, fiind o construcție de lemn de inspirație orientală (stil maur, otoman), cea mai lungă din Europa (peste 500 de metri), integrată parcului. Pentru construcția Colonadei au fost aduși meșteri din Karlovy Vary, care au lucrat la realizarea unei forme unitare a promenadei de la Hotel Grand la izvoarele Iosif și Mihai, inclusiv a parterului de la hotelul Bazar”, arată Institutul Național al Patrimoniului, pe pagina dedicată patrimoniului balnear.

Colonada a fost realizată din stâlpi și șarpantă de lemn, fiind confecționată din lemn traforat și panouri pictate cu motivul traforului, dotate cu un sistem elaborat pentru șarpantele aparente. Ea a fost gândită ca o alee acoperită care face legătura între principalele clădiri ale complexului balnear, fiind prelungită în anii interbelici cu un alt tronson.

Colonada unicat, refăcută cu fonduri europene

În comunism, a fost reamenajată într-o structură simplificată, mozaicată, care i-a redus impactul vizual. După 1990, a fost lăsată treptat să se degradeze, turismul de masă intrând în declin abrupt.

În ultimii ani, colonada din Buziaș a fost refăcută cu ajutorul fondurilor europene atrase de primărie. Peste un milion de euro au fost investiți în reabilitarea din anii 2016–2019 a promenadei acoperite, ajunsă într-o stare avansată de degradare. Lucrările au putut fi demarate abia după încheierea procesului cu moștenitorii familiei Muschong, care au revendicat parcul, iar în final au primit despăgubiri materiale. Colonada a fost intabulată pe Primăria Buziaș, iar lucrările au putut fi începute.

„S-a respectat proiectul aprobat de Ministerul Culturii, deși au mai fost discuții. Inițial, aleile ar fi trebuit să fie din lemn. Dar era destul de greu de întreținut. În plus, din lemn a fost doar la începuturi, pentru că după ce a intrat în posesia lui Muschong, care avea fabrică de cărămidă, s-a pus cărămidă. Am venit și noi cu cărămidă ceramică, poate fi întreținută, arată bine”, declara Sorin Munteanu, primarul din Buziaș.

Clădirile uitate ale stațiunii din Banat

În parcul central din stațiune, alte clădiri de epocă au avut o soartă mai puțin fericită. Fostul cazinou a fost ridicat între anii 1853 și 1856, împreună cu băile calde (actuala baie nr. 2), fiind printre primele clădiri construite în stațiune. A devenit cunoscut în trecut pentru spectacolele care aveau loc aici și ca loc estival de întâlnire al aristocrației și al elitei locale și europene.

„Construcția, de plan dreptunghiular, construită din cărămidă, cu acoperiș din țiglă ceramică, cu intrarea principală marcată lateral de două coloane, are o arhitectură influențată de curentul eclectic din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Clădirea dispune și de o intrare laterală, pe partea dreaptă. Se păstrează și astăzi structura metalică mobilă ce servea la acoperirea terasei din fața cazinoului. Clădirea a suferit modificări, prin închiderea cu geamuri a terasei, care inițial era un spațiu deschis. În fața cazinoului existau o cafenea și un restaurant. În prezent, monumentul se află în proprietate privată și este inaccesibil publicului”, a informat INP, pe pagina patrimoniulbalnear.ro.

Construite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, hotelurile Bazar și Grand din Buziaș au rămas într-o stare mediocră, fiind închise publicului și degradate de trecerea timpului.

Stațiunea Buziaș a fost naționalizată în 1948, iar funcționarea ei a continuat cu sprijinul statului român. Noi hoteluri și spații de servicii au fost construite în deceniile următoare, însă după 1990 localitatea turistică a intrat în declin. Multe clădiri, noi și vechi, destinate turismului și activităților balneare au fost părăsite treptat și au început să se ruineze, unele fiind afectate de distrugeri iremediabile.

