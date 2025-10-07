Duminică, 12 octombrie 2025, Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și Asociația Prietenii MNAR invită publicul să sărbătorească Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor la Muzeul Theodor Pallady, una dintre cele mai îndrăgite case istorice ale Bucureștiului.

Evenimentul face parte din inițiativa World Federation of Friends of Museums (WFFM) și marchează, la nivel internațional, contribuția esențială a asociațiilor de prieteni la viața muzeelor și la sprijinirea patrimoniului cultural, informează un comunicat al MNAR.

Conform sursei citate, pe parcursul întregii zile, vizitatorii sunt așteptați să participe la ateliere interactive gratuite, prezentări speciale în spațiile muzeului și activități dedicate copiilor și adulților, toate concepute în jurul temei prieteniei și a bucuriei de a descoperi arta.

Programul include:

Atelierul „Copacul prieteniei” (de la ora 11.00), susținut de Asociația Artelier D, dedicat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani, care explorează prin joc, poveste și artă semnificația prieteniei și a generozității.

(de la ora 11.00), susținut de Asociația Artelier D, dedicat copiilor cu vârste între 4 și 7 ani, care explorează prin joc, poveste și artă semnificația prieteniei și a generozității. Prezentări ghidate din oră în oră (între 12.00 și 16.00) și vânători de comori pentru descoperirea poveștilor ascunse ale casei și colecției muzeului.

din oră în oră (între 12.00 și 16.00) și pentru descoperirea poveștilor ascunse ale casei și colecției muzeului. Atelierul „Artă, modă și prietenie” (de la ora 15.30), susținut de Ioana Ciuștea, care propune o incursiune în universul artistic al lui Theodor Pallady și al prieteniei sale cu Henri Matisse, prin perspectiva costumului tradițional românesc și a broderiei.

„Prietenia are o valoare universală, fiind cea care leagă oamenii prin încredere, generozitate și dorința de a construi împreună. În jurul artei, aceste legături devin și mai profunde: ne unesc pasiunea, curiozitatea și bucuria de a descoperi frumosul. Comunitatea Prietenilor MNAR s-a format tocmai din această energie a apropierii, din dorința de a susține muzeul și de a împărtăși cu alții dragostea pentru patrimoniul artistic românesc și univeral.

Suntem onorați să celebrăm Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor într-un loc atât de emblematic precum Muzeul Theodor Pallady — un spațiu în care istoria și arta se împletesc firesc cu spiritul comunității.

Apartenența noastră la World Federation of Friends of Museums (WFFM) ne oferă ocazia de a fi parte dintr-o rețea internațională care inspiră și conectează, dând naștere unor proiecte culturale de anvergură și unor prietenii fără granițe”, a declarat, în comunicatul citat, doamna Veronica Savanciuc, președinta Asocației Prietenii Muzeului Național de Artă al României.