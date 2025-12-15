Home Timp liberActualitateRevistăSpecialArhivăTravelDigitalAbonamenteContact
Volumul „Un drum de fier în Estul sălbatic. Dobrogea în zorii capitalismului”, lansat la Constanța

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 15 decembrie 2025

Cartea „Un drum de fier în Estul sălbatic. Dobrogea în zorii capitalismului”, volum care se referă la construirea primei căi ferate din Dobrogea - pe atunci teritoriu al Imperiului Otoman, a fost lansată pe 11 decembrie la Cazinoul din Constanța.

Conform organizatorul evenimentului, Universitatea Ovidius din Constanța, cartea urmărește istoria construirii primei căi ferate din Dobrogea - pe atunci teritoriu al Imperiului Otoman - care lega Cernavodă de Constanța. Proiectul, finanțat de investitori britanici, avea scopul de a facilita exportul de cereale din zonă către Europa și Imperiul Otoman printr-o rută mai scurtă și mai rapidă decât cea de la gurile Dunării.

„Bazată pe o bibliografie amplă, românească și străină, pe documente de arhivă otomane, britanice și românești, precum și pe presa vremii (mijlocul secolului al XIX-lea), lucrarea reconstituie în detaliu toate componentele acestei întreprinderi: de la motivațiile economice și aspectele tehnice ale construcției, la relațiile companiei britanice Danube and Black Sea Railway cu autoritățile și populația Dobrogei, până la contextul politic regional și european în care s-a desfășurat acest proiect”, precizează un comunicat al Universității Ovidius.

Constantin Ardeleanu este cercetător științific I, habilitat, în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române și al Colegiului Noua Europă din București. Activitatea sa de cercetare se concentrează asupra istoriei economice și sociale a Europei de Sud-Est, cu un interes deosebit pentru spațiul dunărean și zona Mării Negre. Printre publicațiile sale recente se numără: O croazieră de la Viena la Constantinopol. Călători, spații, imagini 1830–1860 (Humanitas, 2021) și volumul The European Commission of the Danube, 1856–1948. An Experiment in International Administration (Brill, 2020). De asemenea, a coordonat lucrarea De la ciuma lui Caragea la holera balcanică. Epidemii, carantine și sănătate publică în epoca modernă (Humanitas, 2024).

