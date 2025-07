Viile din Dobrogea, la începutul secolului XX

Înainte ca Dobrogea să devină o parte a României, după Războiul de Independență, podgoriile dobrogene produceau struguri de masă, nota ziarul Adevărul, la 14 aprilie 1904.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în Dobrogea a început să se producă vin, însă conform sursei citate, această licoare nu era de calitate superioară, din cauza soiurilor de viță de vie de origine orientală, nepotrivite pentru vinificație.

„Varietățile de vițe ce populau podgoriile dobrogene, mai înainte ca Dobrogea să treacă sub stăpânirea noastră, erau cu deosebire producătoare de struguri de masă. Cauza era că populația musulmană, după datinele religioase fiind oprită a consuma struguri sub altă formă decât aceea de fruct sau sirop, producea vinuri puține și suficiente populației străine. După trecerea Dobrogei însă sub stăpânirea noastră, comerțul de vinuri ia o importanță mai mare și cu toate că multe din plantațiile sădite în urmă s-au făcut în vederea producerei vinului, astăzi totuși în plantațiile dobrogene găsim o bună parte de varietăți care nu pot produce vinuri superioare, cu toate sacrificiile ce am face și cu toate artificiile de cultură ce am întrebuința. Strugurii turcești, de origine asiatică sau cu totul meridională, nu convin tot așa de bine ca strugurii mai septentrionali sau occcidentali pentru producerea unui vin de calitate superioară. Varietățile ce găsim mai mult răspândite în Dobrogea ca: Boșcata, Somoveanca, Cornorota, Trăsnitoare, Țăța caprei, Țăța vacii, Țăța fetei, Augustos, Galbenă, Razachiile, Ceaușul, etc., nu pot decât să confirme afirmația de mai sus, unde susțineam că viile din Dobrogea nu au fost create atât pentru producerea vinului, ci mai mult în vederea consumației strugurilor în stare proaspătă sau conservată. (...) Cauza inferiorității vinurilor o găsim pur și simplu în varietățile cultivate care nu îndeplinesc toate condițiile cerute pentru a produce vinuri de elită. Pentru Dobrogea însă, chiar în condițiile slabe și cu tot gradul înapoiat de cultură în care găsim viile de acolo, podgoriile reprezintă o bogăție însemnată și via permite cultivatorului să obțină o rentă mult mai mare ca culturile agricole. Progresul realizat în cultura viei în Dobrogea, de la trecerea acestei provincii în stăpânirea noastră și până astăzi, este însemnat”, nota ziarul Adevărul, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Foto sus: Peisaj din Dobrogea, la începutul secolului XX (© iMAGO Romaniae)

Mai multe pentru tine...