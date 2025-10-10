Violența politică a extremei drepte în secolul XX, analizată la INST

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, prin Centrul de Studiu al Ideologiilor Totalitare „Hannah Arendt”, organizează conferința „Fascismul și extrema dreaptă europeană: turbionul violenței politice în secolul XX”. Evenimentul va avea loc marți, 14 octombrie 2025, începând cu ora 11, în Sala de Conferințe Parter Vest din Casa Oamenilor de Știință a Academiei Române, Calea 13 Septembrie, nr. 13, București.

Conferința este onorată de prezența prof. dr. Traian Sandu de la Université de Paris III – Sorbonne Nouvelle, care va susține prelegerea „Rolul Mișcării Legionare în stimularea violenței în perioada interbelică”, informează un comunicat al Academiei Române.

În cadrul conferinței vor fi prezentate alte 10 comunicări, cu o tematică ce invită la o necesară reflecție: fascismul românesc interbelic în context european; forme și consecințe ale violenței politice; personalități ale vieții intelectuale interbelice și atitudinea lor față de legionarism ș.a.

Conform sursei citate, fenomenul violenței individualizează secolul XX prin escaladarea acesteia la dimensiuni nemaiîntâlnite în istoria umanității, dacă avem în vedere doar Holocaustul, Gulagul ori Holodomor-ul. Crimele în masă au fost întotdeauna înfăptuite în numele unor interese superioare drepturilor și libertăților individuale. Ideologiile politice totalitare au funcționat ca un instrument de legitimare a violenței, fascismul/nazismul și comunismul dorind distrugerea „vechii ordini”, cel mai adesea democratice. Consecințele violențelor secolului XX pot fi măsurate, trivial, prin zeci de milioane de morți. În prezent, asistăm la uriașe eforturi de a induce doloziv amnezia istorică, prin trivializarea, relativizarea sau chiar negarea consecințelor violențelor politice ale secolului XX, inclusiv în ceea ce privește fenomenul din România interbelică.

Participarea la conferință este deschisă publicului, în limita locurilor disponibile.