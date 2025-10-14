Vernisajul expoziției „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate”

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad a găzduit sâmbătă, 11 octombrie 2025, vernisajul expoziției itinerante „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate. Obiecte din colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța”.

Cele 158 de artefacte prezentate, provenite din cercetări arheologice desfășurate în Dobrogea, recompun artistic și simbolic imaginea femeii în epoca greco-romană: de la ipostaze cotidiene la întruchipări sacre ale divinităților feminine. Expoziția poate fi vizitată până pe 21 ianuarie 2026, la etajul I al muzeului din Strada Vasile Pârvan nr. 1, Bârlad, scrie Muzeul de Istorie Națională și Arheologie (MINA) Constanța, pe pagina de Facebook a instituției.

Conform sursei citate, tema centrală a expoziției este Feminitatea în antichitatea greco-romană, ilustrată sub multiplele sale forme. Exponatele reflectă condiția femeii în diverse medii sociale, realizând totodată un paralelism între profan și divin. Prin tematica abordată, structura expoziției și patrimoniul prezentat, manifestarea se adresează unui public larg, de toate vârstele – atât celor pasionați de cunoașterea trecutului, cât și celor care apreciază frumosul și conceptul de „etern feminin”.

În acest scop, vor fi prezentate artefacte valoroase din patrimoniul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, precum bijuteriile din aur și argint sau inventarul funerar al celebrei „doamne de la Olimp”, alături de obiecte mai puțin cunoscute, provenite din descoperiri recente. Bogăția și varietatea acestor inventare funerare sunt evidențiate de prezența a numeroase bijuterii realizate din materiale prețioase, precum și a unor opaițe, unguetaria și vase rare de sticlă, alături de vase din lut, obiecte din metal, gagat (cărbune), piatră, os și corn. Totodată, va fi expus în premieră un inventar funerar feminin, recuperat recent din necropolele tomitane.

Exponatele ilustrează viața și rolul femeii în epoca romană, de la naștere și până la moarte, surprinzând aspirațiile, bucuriile și necazurile care însoțesc parcursul existenței. Demersul expozițional include și portrete feminine lucrate în marmură și piatră locală, reprezentând chipuri ale unor femei din antichitate. Colecția este completată de o serie de artefacte rare, ce înfățișează împărătese romane din secolele II-V d.Chr., mărturii ale statutului și rolului esențial pe care acestea îl dețineau în cadrul casei imperiale. Importanța femeii în societatea antică este reflectată și prin poziția de prim rang a zeițelor în ierarhia cerească, expoziția fiind întregită de monumente votive dedicate unor divinități feminine, precum Grațiile, Hecate, Isis, Venus sau Cybele.

Prin bogația și valoarea deosebită a artefactelor prezentate, expoziția „Oglinda frumuseții! De la simplitatea femeii la divinitatea zeiței în Antichitate. Obiecte din colecția Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” se remarcă drept unul dintre demersurile expoziționale semnificative realizate în ultimii ani de Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.