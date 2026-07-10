Vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”, la Arhivele Naționale ale României

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut prima notă de „10” din istoria gimnasticii olimpice, Arhivele Naționale ale României organizează vernisajul expoziției „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune”.

Evenimentul va avea loc joi, 16 iulie 2026, ora 18.30, în holul central al Arhivelor Naționale ale României, situat în București, bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, notează Arhivele Naționale ale României, pe pagina de Facebook a instituției.

Expoziția reunește fotografii, documente și obiecte de patrimoniu care ilustrează parcursul excepțional al Nadiei Comăneci și semnificația unei performanțe ce a depășit cadrul competiției sportive, înscriindu-se în patrimoniul cultural și în memoria colectivă drept un reper al excelenței și al performanței românești.

Prin acest proiect expozițional, Arhivele Naționale ale României marchează jubileul primului „10” din istoria gimnasticii olimpice, obținut de marea sportivă, și aduc un omagiu valorilor pe care această performanță le întruchipează: excelența, perseverența și spiritul de autodepășire.

Expoziția „Nadia Comăneci – Drumul către perfecțiune” poate fi vizitată, în perioada 16 iulie - 12 noiembrie 2026, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 - 16.00, ultima oră de intrare fiind 15.30. Accesul publicului este gratuit.

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