Vernisajul expoziției „Muzicieni români în arhiva fostei Securități păstrată de C.N.S.A.S.”

Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu” și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul de Istorie a Moldovei, a vernisat expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhiva fostei Securității păstrată de C.N.S.A.S.”, realizată de dr. Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, găzduită de Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (Iași, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 11).

La deschiderea expoziției au fost prezente autoarea, dr. Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, dna dr. Laura Cornea, membră a Colegiului CNSAS, precum și invitați din lumea culturală ieșeană.

Galeria de documente inedite din arhiva fostei Securități, referitoare la mari muzicieni români, precum George Enescu, Mihail Jora, Antonin Ciolan, Sergiu Celibidache, Constantin Silvestri și Mîndru Katz conține note informative, rapoarte, fotografii și scrisori oprite de la expediere. Este dezvăluită publicului, astfel, partea mai puțin cunoscută a vieții acestor personalități ale culturii române și atitudinea lor demnă în fața regimului comunist. Vizitatorilor expoziției le sunt puse la dispoziție, spre consultare, fotocopii ale dosarelor muzicienilor menționați, scrie CNSAS, pe pagina de Facebook a instituției.

Evenimentul este inclus in calendarul activitatilor desfasurate în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” și marchează: 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu, 75 de ani de la moartea pianistului Dinu Lipatti și 100 de ani de la nașterea pianistului Mîndru Katz.

Expoziția este deschisă în perioada 09 septembrie-09 octombrie 2025.