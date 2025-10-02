Ultimele două weekenduri „Străzi Deschise”: o nouă ediție a Festivalului Internațional al Luminii - Spotlight

Cea de-a cincea ediție a celui mai amplu proiect outdoor „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” se apropie de final, iar penultimul weekend de evenimente, programat pe 4 și 5 octombrie, aduce în Capitală două zile pline de activități artistice, culturale și de recreere.

Bucureștenii și vizitatorii orașului sunt invitați să descopere spectacole de teatru, concerte live, ateliere creative și zone de joacă dedicate întregii familii, într-un program gândit să transforme spațiul public într-o scenă vie și interactivă, informează un comunicat al ARCUB.

Programul weekendului 4-5 octombrie

În acest weekend, Calea Victoriei va fi deschisă publicului, doar duminică, 5 octombrie. Participanții vor putea descoperi instalația Odeon Theatre Fountain, vor asista la demonstrații de pictură în aer liber, în zona Parcului Kretzulescu, și se vor putea bucura de spectacole pentru întreaga familie precum „Freestyle Puppetry” (Teatrul Țăndărică).

Traseul pietonal de pe Calea Victoriei va fi completat cu activități dedicate conștientizării sociale, prin evenimentele organizate de Asociația A.R.T. Fusion și un concert energic susținut de trupa Graffiti, în fața Muzeului Național de Istorie a României, într-un mix de funk-pop, rock și influențe latino-afro. Expozițiile permanente găzduite de Muzeul Municipiului București – Casa Filipescu-Cesianu. „Muzeul Vârstelor – de la copilărie la senectute” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani” oferă publicului posibilitatea de a face o incursiune fascinantă în istoria Bucureștiului și în patrimoniul său cultural (accesul se face pe bază de bilet).

În ambele zile weekend, strada Delfinului din sectorul 2 devine locul unde copiii și adulții se pot bucura, între orele 10:00 și 20:00, de activități sportive, mini-turnee de baschet, mese de fotbal, ping-pong, jocuri gigant și competiții de șah și fussball, într-un program organizat de PROEDUS menit să aducă împreună comunitatea și cultura urbană.

Atmosfera va fi animată de spectacole pentru copii, precum „Cei trei purceluși” (Teatrul Excelsior), dar și de show-uri de mim și acrobații pe monociclu și picioroange. Cei mici vor avea parte de sesiuni de facepainting, iar publicul se va putea bucura de artă portretistică, activități interactive și ateliere dedicate circulației rutiere, asigurate de Poliția Locală a Sectorului 2.

„Străzi deschise – București” se încheie weekendul viitor (11-12 octombrie) cu SPOTLIGHT – International Light Art Festival

Finalul evenimentului Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană va fi marcat weekendul următor printr-o experiență de neuitat: cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii – SPOTLIGHT. Astfel, între 10 și 12 octombrie, participanții vor fi așteptați la SPOTLIGHT unde vor putea descoperi creaturi supradimensionate, clădiri istorice metamorfozate prin video mapping și instalații contemplative ce provoacă reflecții asupra modului în care relaționăm unii cu ceilalți.

Sub sloganul „Când arta se aprinde, orașul te surprinde”, Bucureștiul va găzdui peste 20 de instalații și proiecții spectaculoase care vor transforma Calea Victoriei, ARCUB – Hanul Gabroveni și spațiile partenere Promenada Mall, Mega Mall, Sky Tower (Calea Floreasca nr.246C) într-un traseu nocturn spectaculos.

Astfel, ultimele două weekenduri din „Străzi Deschise” devin o invitație adresată bucureștenilor de a explora orașul într-o altă lumină – una care unește arta, comunitatea și spațiul public într-un spectacol deschis tuturor.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este un proiect al Primăriei Municipiului București, organizat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București și PROEDUS, care redă orașul comunității, transformând străzile în spații de întâlnire, cultură și bucurie pentru toți locuitorii Capitalei.

Programul complet al weekendului este disponibil pe www.arcub.ro, www.proedus.ro, www.pmb.ro și pe canalele social media ARCUB.

Restricții rutiere – 4-5 octombrie 2025

Calea Victoriei, Strada Piața Amzei și Strada Christian Tell

În cadrul programului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală în ziua de duminică, 5 octombrie, între orele 10:00 și 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia până la intersecția cu Splaiul Independenței, fără afectarea intersecțiilor. Se va permite traversarea pe Calea Victoriei, pe strada Știrbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societății de Transport București va fi deviat, fără afectarea călătorilor. Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia începând de la ora 23:00. Pentru siguranța participanților la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă mașini se închid și pistele de biciclete.

Strada Piața Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei și Piața Amzei) și Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei și str. Piața Amzei) devin pietonale, în data de 5 octombrie, între orele 10:00 și 22:00.

Sectorul 2 – Str. Delfinului (zona cuprinsă între Șos. Fundeni și Uzina de pe str. Delfinului)

Pe str. Delfinului, traficul rutier este restricționat începând de vineri, 3 octombrie, ora 22:00, până luni, 6 octombrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între Șos. Fundeni și Uzina de pe str. Delfinului.